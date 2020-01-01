Просять допомогти родині з Ківерців, у якої вщент згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 11:47
Небайдужих волинян просять допомогти родині Бомазюків з Ківерців, у якої згорів будинок.
Про це на сторінці у фейсбук пише ГО "Станція добра".
Зазначається, що пожежа трапилась в ніч на 18 вересня.
"Дощенту згорів будинок чудової сім'ї Бомазюків - Петра, Оксани та їхньої доньки Катерини. В будинку проживало 4 дорослих та 2 малолітніх дітей (3 і 4 роки)", - йдеться у дописі.
Повідомляють, що вогонь знищив абсолютно усе, родина злишилась без даху над головою.
Сім'ї потрібні одяг, взуття, речі щоденного вжитку, постіль, рушники, меблі, будівельні матеріали, продукти харчування, засоби гігієни. Також просять долучитися фінансами.
Номер картки: 5168757375755214 в ПриватБанк на ім'я Бомазюк Оксани (жінка інвалід першої групи пересувається на візку)
Питання та пропозиції за номером: 068-419-75-40.
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Про це на сторінці у фейсбук пише ГО "Станція добра".
Зазначається, що пожежа трапилась в ніч на 18 вересня.
"Дощенту згорів будинок чудової сім'ї Бомазюків - Петра, Оксани та їхньої доньки Катерини. В будинку проживало 4 дорослих та 2 малолітніх дітей (3 і 4 роки)", - йдеться у дописі.
Повідомляють, що вогонь знищив абсолютно усе, родина злишилась без даху над головою.
Сім'ї потрібні одяг, взуття, речі щоденного вжитку, постіль, рушники, меблі, будівельні матеріали, продукти харчування, засоби гігієни. Також просять долучитися фінансами.
Номер картки: 5168757375755214 в ПриватБанк на ім'я Бомазюк Оксани (жінка інвалід першої групи пересувається на візку)
Питання та пропозиції за номером: 068-419-75-40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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