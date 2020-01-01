Просять допомогти родині з Ківерців, у якої вщент згорів будинок. ФОТО

Небайдужих волинян просять допомогти родині Бомазюків з Ківерців, у якої згорів будинок.Про це на сторінці у фейсбук пише ГО "Станція добра".Зазначається, що пожежа трапилась в ніч на 18 вересня."Дощенту згорів будинок чудової сім'ї Бомазюків - Петра, Оксани та їхньої доньки Катерини. В будинку проживало 4 дорослих та 2 малолітніх дітей (3 і 4 роки)", - йдеться у дописі.Повідомляють, що вогонь знищив абсолютно усе, родина злишилась без даху над головою.Сім'ї потрібні одяг, взуття, речі щоденного вжитку, постіль, рушники, меблі, будівельні матеріали, продукти харчування, засоби гігієни. Також просять долучитися фінансами.Номер картки: 5168757375755214 в ПриватБанк на ім'я Бомазюк Оксани (жінка інвалід першої групи пересувається на візку)Питання та пропозиції за номером: 068-419-75-40.