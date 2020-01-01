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«Кіборг» з Волині, який пожертвував нирку синові, тепер сам потребує допомоги

«Кіборг» з Волині, який пожертвував нирку синові, тепер сам потребує допомоги
Закликають допомогти фінансово захиснику України Василю Шумику із села Ворокомле Камінь-Каширського району, котрому поставили невтішний діагноз.

Про це у фейсбуці написав Сергій Шумік.

Нагадаємо, Василь Шумик з потугами отримав групу інвалідності. Військовий вижив у пеклі, яким були бої за Донецький аеропорт, і через п’ять років він віддав ни­рку своєму синові Олександру.

Операцію з трансплантації провели 30 січня 2020–го у Ковельській центральній районній лікарні. Дні народження батько і син відзначали в палаті: 3–го лютого Василеві Шумику виповнилося 42 роки, а 7–го Сашкові було двадцять.

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Тепер Василь Шумик потребує фінансової допомоги, адже йому поставили невтішний діагноз.

"Інсульт, крововилив в мозок, мозкова кома. Але надіятись і вірити треба до останнього. Допоможемо людині всім світом, хто скільки здужає - 10, 20, 30, 40, 50", - йдеться у повідомленні.

Номер картки Василя: 5167 8032 0651 4676
«Кіборг» з Волині, який пожертвував нирку синові, тепер сам потребує допомоги
«Кіборг» з Волині, який пожертвував нирку синові, тепер сам потребує допомоги

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Теги: допомога, кіборг, Василь Шумик, Волинь
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