«Кіборг» з Волині, який пожертвував нирку синові, тепер сам потребує допомоги
Сьогодні, 16:41
Закликають допомогти фінансово захиснику України Василю Шумику із села Ворокомле Камінь-Каширського району, котрому поставили невтішний діагноз.
Про це у фейсбуці написав Сергій Шумік.
Нагадаємо, Василь Шумик з потугами отримав групу інвалідності. Військовий вижив у пеклі, яким були бої за Донецький аеропорт, і через п’ять років він віддав нирку своєму синові Олександру.
Операцію з трансплантації провели 30 січня 2020–го у Ковельській центральній районній лікарні. Дні народження батько і син відзначали в палаті: 3–го лютого Василеві Шумику виповнилося 42 роки, а 7–го Сашкові було двадцять.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Тепер Василь Шумик потребує фінансової допомоги, адже йому поставили невтішний діагноз.
"Інсульт, крововилив в мозок, мозкова кома. Але надіятись і вірити треба до останнього. Допоможемо людині всім світом, хто скільки здужає - 10, 20, 30, 40, 50", - йдеться у повідомленні.
Номер картки Василя: 5167 8032 0651 4676
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Про це у фейсбуці написав Сергій Шумік.
Нагадаємо, Василь Шумик з потугами отримав групу інвалідності. Військовий вижив у пеклі, яким були бої за Донецький аеропорт, і через п’ять років він віддав нирку своєму синові Олександру.
Операцію з трансплантації провели 30 січня 2020–го у Ковельській центральній районній лікарні. Дні народження батько і син відзначали в палаті: 3–го лютого Василеві Шумику виповнилося 42 роки, а 7–го Сашкові було двадцять.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Я писав сестрі в той час, як прощався з життям, - волинський «кіборг». ФОТО
Тепер Василь Шумик потребує фінансової допомоги, адже йому поставили невтішний діагноз.
"Інсульт, крововилив в мозок, мозкова кома. Але надіятись і вірити треба до останнього. Допоможемо людині всім світом, хто скільки здужає - 10, 20, 30, 40, 50", - йдеться у повідомленні.
Номер картки Василя: 5167 8032 0651 4676
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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