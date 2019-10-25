Самопочуття різко погіршилося, а у Німеччині підтвердили страшний діагноз – рак: просять допомогти молодому волинянину
Сьогодні, 11:50
Родичі волинянина Баюка Юрія Георгійовича просять небайдужих допомогти молодому татові і люблячому чоловіку подолати онкологію.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили друзі Юрія.
Чоловік раптово почав втрачати вагу, піднімалася висока температура і погіршувалося самопочуття. Юрій Баюк звернувся по допомогу у Волинську обласну клінічну лікарню міста Луцька. У гематологічному відділенні здав усі необхідні аналізи, однак волинські медики, маючи на це підстави, вирішили надіслати їх до Німеччини. Там чоловіку підтвердили страшний діагноз – лейкемія та лімфома ІІІ стадії.
Зараз Юрій знаходиться на лікуванні у Волинському обласному онкологічному диспансері.
Рік тому 25-річний чоловік одружився і у нього народилася донечка Злата, тому він та його рідні благають про допомогу, адже самотужки потягнути дороге лікування – не можуть.
Номер картки дружини Юрія Баюка – Анни: Баюк А. В. 4149499140591536
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили друзі Юрія.
Чоловік раптово почав втрачати вагу, піднімалася висока температура і погіршувалося самопочуття. Юрій Баюк звернувся по допомогу у Волинську обласну клінічну лікарню міста Луцька. У гематологічному відділенні здав усі необхідні аналізи, однак волинські медики, маючи на це підстави, вирішили надіслати їх до Німеччини. Там чоловіку підтвердили страшний діагноз – лейкемія та лімфома ІІІ стадії.
Зараз Юрій знаходиться на лікуванні у Волинському обласному онкологічному диспансері.
Рік тому 25-річний чоловік одружився і у нього народилася донечка Злата, тому він та його рідні благають про допомогу, адже самотужки потягнути дороге лікування – не можуть.
Номер картки дружини Юрія Баюка – Анни: Баюк А. В. 4149499140591536
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