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Самопочуття різко погіршилося, а у Німеччині підтвердили страшний діагноз – рак: просять допомогти молодому волинянину

Самопочуття різко погіршилося, а у Німеччині підтвердили страшний діагноз – рак: просять допомогти молодому волинянину
Родичі волинянина Баюка Юрія Георгійовича просять небайдужих допомогти молодому татові і люблячому чоловіку подолати онкологію.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили друзі Юрія.

Чоловік раптово почав втрачати вагу, піднімалася висока температура і погіршувалося самопочуття. Юрій Баюк звернувся по допомогу у Волинську обласну клінічну лікарню міста Луцька. У гематологічному відділенні здав усі необхідні аналізи, однак волинські медики, маючи на це підстави, вирішили надіслати їх до Німеччини. Там чоловіку підтвердили страшний діагноз – лейкемія та лімфома ІІІ стадії.

Зараз Юрій знаходиться на лікуванні у Волинському обласному онкологічному диспансері.

Рік тому 25-річний чоловік одружився і у нього народилася донечка Злата, тому він та його рідні благають про допомогу, адже самотужки потягнути дороге лікування – не можуть.

Номер картки дружини Юрія Баюка – Анни: Баюк А. В. 4149499140591536

Самопочуття різко погіршилося, а у Німеччині підтвердили страшний діагноз – рак: просять допомогти молодому волинянину


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Теги: Волинь, допомога, онкологія, лейкемія
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