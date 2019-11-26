Лучанка вирощує понад 300 сортів фіалок та мріє стати селекціонеркою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:17
Рожеві, білі, фіолетові та різних унікальних сортів – вдома у Наталії Шковелюк більше 300 видів фіалок.
Це улюблені квіти жінки, які вона обожнює ще з дитинства. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Справжня любов до цих квіток з’явилась у Наталії Шковелюк 7 років тому, коли їй подарували одну квітку.
«Мені стало цікаво, як її можна розмножити. Потім у знайомих брала звичайні не сортові фіалочки», - розповідає жінка про своє захоплення.
Збіглась у часі й виставка фіалок у Луцьку, відвідавши яку жінка зрозуміла, що хоче мати свою колекцію. Зараз у неї є сорти українських, російських, китайських та англійських селекціонерів.
Наталія розповіла, що фіалки не вибагливі в догляді, основне – не перелити. Також ці квіти люблять багато світла, проте не прямого.
Розводити їх не складно. Потрібно з фіалки відрізати листок, проте не старий, дати йому просохнути 3-5 хвилин, а потім посадити в горщик. За місяць можна буде побачити корінці, коли вони підростуть – їх можна буде розсаджувати.
Мрія Наталії, як і будь-якої колекціонерки, вивести свої сорти фіалок та стати селекціонеркою. Для цього треба багато часу та зусиль, але жінка впевнена, що з часом у неї все вийде.
Деталі – в сюжеті.
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Це улюблені квіти жінки, які вона обожнює ще з дитинства. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Справжня любов до цих квіток з’явилась у Наталії Шковелюк 7 років тому, коли їй подарували одну квітку.
«Мені стало цікаво, як її можна розмножити. Потім у знайомих брала звичайні не сортові фіалочки», - розповідає жінка про своє захоплення.
Збіглась у часі й виставка фіалок у Луцьку, відвідавши яку жінка зрозуміла, що хоче мати свою колекцію. Зараз у неї є сорти українських, російських, китайських та англійських селекціонерів.
Наталія розповіла, що фіалки не вибагливі в догляді, основне – не перелити. Також ці квіти люблять багато світла, проте не прямого.
Розводити їх не складно. Потрібно з фіалки відрізати листок, проте не старий, дати йому просохнути 3-5 хвилин, а потім посадити в горщик. За місяць можна буде побачити корінці, коли вони підростуть – їх можна буде розсаджувати.
Мрія Наталії, як і будь-якої колекціонерки, вивести свої сорти фіалок та стати селекціонеркою. Для цього треба багато часу та зусиль, але жінка впевнена, що з часом у неї все вийде.
Деталі – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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