Волинські священники передали продукти харчування для хворих на Covid-19





Про це повідомляє пресслужба єпархії.



З благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла військові капелани відвезли в корпус № 2 обласної клінічної лікарні (с. Боголюби) продуктову допомогу.



Панотці висловили подяку жертводавцям: парафіянам храму Святителя Василія Великого цього села (настоятель протоієрей Олександр Сенів) та громаді Покрови Пресвятої Богородиці в селах Княгининок і Сирники (протоієрей Михайло Бучак) Луцького районного деканату.







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