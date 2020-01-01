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Волинські священники передали продукти харчування для хворих на Covid-19

Волинські священники передали продукти харчування для хворих на Covid-19
Священники Волинської єпархії зібрали і доправили продукти харчування хворим на коронавірус пацієнтам лікарні в Боголюбах.

Про це повідомляє пресслужба єпархії.

З благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла військові капелани відвезли в корпус № 2 обласної клінічної лікарні (с. Боголюби) продуктову допомогу.

Панотці висловили подяку жертводавцям: парафіянам храму Святителя Василія Великого цього села (настоятель протоієрей Олександр Сенів) та громаді Покрови Пресвятої Богородиці в селах Княгининок і Сирники (протоієрей Михайло Бучак) Луцького районного деканату.

Волинські священники передали продукти харчування для хворих на Covid-19
Волинські священники передали продукти харчування для хворих на Covid-19


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Теги: священники, ПЦУ, допомога, хворі на коронавірус
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