Будівлю волинської прокуратури відреставрують за 1,4 мільйона
Сьогодні, 14:55
У Луцьку відреставрують головний корпус Волинської обласної прокуратури на вулиці Винниченка.
Про це йдеться у відповідній закупівлі ні ProZorro.
Відповідно до умов, у приміщення прокуратури замінять підлогу, вікна, проведуть гідроізоляційні роботи, поміняють світильники, вимикачі.
Очікувана вартість закупівлі - у 1 406 112 гривень.
Торги триватимуть до 13 листопада. Переможець зобов'язаний виконати роботи до 31 січня 2021 року.
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Про це йдеться у відповідній закупівлі ні ProZorro.
Відповідно до умов, у приміщення прокуратури замінять підлогу, вікна, проведуть гідроізоляційні роботи, поміняють світильники, вимикачі.
Очікувана вартість закупівлі - у 1 406 112 гривень.
Торги триватимуть до 13 листопада. Переможець зобов'язаний виконати роботи до 31 січня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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