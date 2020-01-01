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Будівлю волинської прокуратури відреставрують за 1,4 мільйона

Будівлю волинської прокуратури відреставрують за 1,4 мільйона
У Луцьку відреставрують головний корпус Волинської обласної прокуратури на вулиці Винниченка.

Про це йдеться у відповідній закупівлі ні ProZorro.

Відповідно до умов, у приміщення прокуратури замінять підлогу, вікна, проведуть гідроізоляційні роботи, поміняють світильники, вимикачі.

Очікувана вартість закупівлі - у 1 406 112 гривень.

Торги триватимуть до 13 листопада. Переможець зобов'язаний виконати роботи до 31 січня 2021 року.

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Теги: прокуратура, ремонт, тендер
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