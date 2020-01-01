Будівлю волинської прокуратури відреставрують за 1,4 мільйона





Про це йдеться у відповідній



Відповідно до умов, у приміщення прокуратури замінять підлогу, вікна, проведуть гідроізоляційні роботи, поміняють світильники, вимикачі.



Очікувана вартість закупівлі - у 1 406 112 гривень.



Торги триватимуть до 13 листопада. Переможець зобов'язаний виконати роботи до 31 січня 2021 року.



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