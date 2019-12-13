Розповіли про стан дівчинки, яку збили на Карпенка-Карого у Луцьку

Анна Бондарук, яка постраждала у ДТП на Карпенка-Карого у Луцьку, досі перебуває у важкому стані.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.



Лікар каже, що наразі дитину дообстежують, її стан – важкий, стабільний.



«Змін немає ніяких ані в позитивну, ані в негативну сторони», – говорить Дородних.



Нагадаємо,



Небайдужі



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Картка мами

Бондарук Альона Олексіївна



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