вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про стан дівчинки, яку збили на Карпенка-Карого у Луцьку

Розповіли про стан дівчинки, яку збили на Карпенка-Карого у Луцьку
Анна Бондарук, яка постраждала у ДТП на Карпенка-Карого у Луцьку, досі перебуває у важкому стані.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.

Лікар каже, що наразі дитину дообстежують, її стан – важкий, стабільний.

«Змін немає ніяких ані в позитивну, ані в негативну сторони», – говорить Дородних.

Нагадаємо, ДТП трапилася ввечері 6 листопада. Автомобіль Opel Vivaro здійснив наїзд на двох дітей. Постраждалих забрала карета швидкої допомоги до приїзду поліції. Одна із дівчат відбулася легшими травмами, інша ж і досі перебуває у важкому стані.

Небайдужі просять допомогти родині Анні Бондарук і збирають кошти на її лікування.

5363542011823102
Картка мами
Бондарук Альона Олексіївна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Луцьк, допомога, Карпенка-Карого, ВОДКЛ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чому не пишите про горе-водія? Його затримали?
Відповісти
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо
Сьогодні, 11:47
У Луцьку вночі на зупинці зловили чоловіка з «арсеналом» наркотиків
Сьогодні, 11:37
Розповіли про стан дівчинки, яку збили на Карпенка-Карого у Луцьку
Сьогодні, 11:27
На Волині молодий чоловік мало не до смерті побив співмешканку
Сьогодні, 11:24
У Луцьку вночі горіло кафе
Сьогодні, 11:22
Схожі новини
Просять допомогти родині дівчинки, яка постраждала у ДТП на Карпенка-Карого Просять допомогти родині дівчинки, яка постраждала у ДТП на Карпенка-Карого
07 листопад, 11:39
Молодий мотоцикліст, якого збили у Луцьку, потребує негайної допомоги після страшної ДТП Молодий мотоцикліст, якого збили у Луцьку, потребує негайної допомоги після страшної ДТП
26 травень, 10:20
Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО Пасажирка перелетіла через авто: у Луцьку мотоцикл врізався у легковик. ФОТО
19 березень, 22:17
Чому винуватця смертельної ДТП на Карпенка-Карого відпустили додому: аргументи суду Чому винуватця смертельної ДТП на Карпенка-Карого відпустили додому: аргументи суду
13 грудень, 2019, 20:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція влаштувала рейд нічними клубами Луцька: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
Волинська спортсменка здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби самбо
Сьогодні, 11:47
 0
У Луцьку вночі на зупинці зловили чоловіка з «арсеналом» наркотиків
Сьогодні, 11:37
 0
Розповіли про стан дівчинки, яку збили на Карпенка-Карого у Луцьку
Сьогодні, 11:27
 0
На Волині молодий чоловік мало не до смерті побив співмешканку
Сьогодні, 11:24
 0
Медіа
відео
1/8