Розповіли про стан дівчинки, яку збили на Карпенка-Карого у Луцьку
Сьогодні, 11:27
Анна Бондарук, яка постраждала у ДТП на Карпенка-Карого у Луцьку, досі перебуває у важкому стані.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.
Лікар каже, що наразі дитину дообстежують, її стан – важкий, стабільний.
«Змін немає ніяких ані в позитивну, ані в негативну сторони», – говорить Дородних.
Нагадаємо, ДТП трапилася ввечері 6 листопада. Автомобіль Opel Vivaro здійснив наїзд на двох дітей. Постраждалих забрала карета швидкої допомоги до приїзду поліції. Одна із дівчат відбулася легшими травмами, інша ж і досі перебуває у важкому стані.
Небайдужі просять допомогти родині Анні Бондарук і збирають кошти на її лікування.
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Картка мами
Бондарук Альона Олексіївна
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив медичний директор обласної дитячої лікарні Ігор Дородних.
Лікар каже, що наразі дитину дообстежують, її стан – важкий, стабільний.
«Змін немає ніяких ані в позитивну, ані в негативну сторони», – говорить Дородних.
Нагадаємо, ДТП трапилася ввечері 6 листопада. Автомобіль Opel Vivaro здійснив наїзд на двох дітей. Постраждалих забрала карета швидкої допомоги до приїзду поліції. Одна із дівчат відбулася легшими травмами, інша ж і досі перебуває у важкому стані.
Небайдужі просять допомогти родині Анні Бондарук і збирають кошти на її лікування.
5363542011823102
Картка мами
Бондарук Альона Олексіївна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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