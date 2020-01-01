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Хлопець – у комі: рідні просять допомогти волинянину, який постраждав в ДТП

Хлопець – у комі: рідні просять допомогти волинянину, який постраждав в ДТП
Рідні просять допомогти зібрати кошти на лікування 21-річному Богдану Козаку, який постраждав в аварії поблизу села Чаруків Луцького району. Він перебуває у вкрай важкому стані.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні хлопця.

Нагадаємо, під ранок 11 листопада поблизу села Чаруків сталася ДТП з потерпілими. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Бійці ДСНС допомогли потерпілим в ДТП - на ношах донесли до карети швидкої допомоги водія та пасажира автомобіля Opel Vectra.

У хлопця – закрита черепно-мозкова травма, він – у комі. Богдан перебуває у важкому стані в лікарні у Луцьку.

Усі, хто хоче матеріально допомогти родині, можуть перерахувати кошти на карту: 5168757342151257 - Козак Олена Анатоліївна (мама).

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Теги: допомога, аварія, Чаруків
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