Хлопець – у комі: рідні просять допомогти волинянину, який постраждав в ДТП

Богдану Козаку, який постраждав в аварії поблизу села Чаруків Луцького району. Він перебуває у вкрай важкому стані.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні хлопця.



Нагадаємо, під ранок 11 листопада поблизу



У хлопця – закрита черепно-мозкова травма, він – у комі. Богдан перебуває у важкому стані в лікарні у Луцьку.



Усі, хто хоче матеріально допомогти родині, можуть перерахувати кошти на карту: 5168757342151257 - Козак Олена Анатоліївна (мама).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні просять допомогти зібрати кошти на лікування 21-річному, який постраждав в аварії поблизу села Чаруків Луцького району. Він перебуває у вкрай важкому стані.Про цеповідомили рідні хлопця.Нагадаємо, під ранок 11 листопада поблизу села Чаруків сталася ДТП з потерпілими. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Бійці ДСНС допомогли потерпілим в ДТП - на ношах донесли до карети швидкої допомоги водія та пасажира автомобіля Opel Vectra.У хлопця – закрита черепно-мозкова травма, він – у комі. Богдан перебуває у важкому стані в лікарні у Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію