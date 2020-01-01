Моторошна аварія поблизу Луцька: другий потерпілий також – у комі
Сьогодні, 19:48
Молодий хлопець - другий потерпілий в моторошній аварії поблизу села Чаруків Луцького району також знаходиться у комі. Рідні звертаються з проханням допомогти зібрати кошти на лікування.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні та друзі хлопця.
Стан хлопця - дуже важкий, він перебуває у комі в лікарні у Луцьку.
Номер картки мами хлопця: 4149 4993 4887 6499 - Шадловська Руслана Романівна.
Нагадаємо, під ранок 11 листопада поблизу села Чаруків сталася ДТП з потерпілими. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Бійці ДСНС допомогли потерпілим в ДТП - на ношах донесли до карети швидкої допомоги водія та пасажира автомобіля Opel Vectra. Другий потерпілий в моторшній аварії Богдан Козак також перебуває у важкому стані в лікарні. Родина хлопця потребує фінансової допомоги.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили рідні та друзі хлопця.
Стан хлопця - дуже важкий, він перебуває у комі в лікарні у Луцьку.
Номер картки мами хлопця: 4149 4993 4887 6499 - Шадловська Руслана Романівна.
Нагадаємо, під ранок 11 листопада поблизу села Чаруків сталася ДТП з потерпілими. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Бійці ДСНС допомогли потерпілим в ДТП - на ношах донесли до карети швидкої допомоги водія та пасажира автомобіля Opel Vectra. Другий потерпілий в моторшній аварії Богдан Козак також перебуває у важкому стані в лікарні. Родина хлопця потребує фінансової допомоги.
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