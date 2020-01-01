Моторошна аварія поблизу Луцька: другий потерпілий також – у комі

Молодий хлопець - другий потерпілий в моторошній аварії поблизу села Чаруків Луцького району також знаходиться у комі. Рідні звертаються з проханням допомогти зібрати кошти на лікування.Про цеповідомили рідні та друзі хлопця.Стан хлопця - дуже важкий, він перебуває у комі в лікарні у Луцьку.Нагадаємо, під ранок 11 листопада поблизу села Чаруків сталася ДТП з потерпілими. Внаслідок аварії постраждали двоє людей. Бійці- на ношах донесли до карети швидкої допомоги водія та пасажира автомобіля Opel Vectra. Другий потерпілий в моторшній аварії. Родина хлопця потребує фінансової допомоги.