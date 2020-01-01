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Обидві жінки, що пройшли у Волиньраду від Аграрної партії, відмовилися від мандатів

Обидві жінки, що пройшли у Волиньраду від Аграрної партії, відмовилися від мандатів
Ольга Левчук та Наталія Захарчук, які пройшли до Волинської обласної ради від Аграрної партії України, написали заяви про відмову від мандатів. Тож тепер цю партію у раді представлятимуть лише чоловіки.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ольга Левчук (головний бухгалтер приватного підприємства «Волиньспецекспорт») набрала лише 36 голосів виборців. Пройти у Волиньраду їй дозволила п’ята позиція у єдиному виборчому списку й те, що жодного з кандидатів від партії не обрали депутатами у територіальних виборчих округах. Тож, Ольга Левчук, «заходила» у раду завдяки рейтингу партії та високій позиції у списку. Цікавим є той факт, що лідер обласного осередку «Аргарної партії України» Ігор Волошенюк був у списку після Ольги Левчук. Його позиція у списку – шоста, тож він не став би депутатом облради, якби Ольга Левчук не відмовилася від мандата. Як свідчать дані підсумкового протоколу обласної виборчої комісії, у свою підтримку на виборах він отримав 166 голосів. Ймовірно, тепер він отримає депутатський мандат.

Інша представниця жіночої статі у першій п’ятірці списку Аграрної партії – підприємиця Наталія Захарчук. Вона також відмовилася від мандата. Сьомим у списку партії йшов Валентин Приходько, голова Луцької районної ради.

Зауважимо, що, ймовірно, головним критерієм потрапляння цих кандидаток у першу п’ятірку єдиного виборчого списку обласної організації Аграрної партії була гендерна квота. Тож внутріпартійні домовленості щодо складання мандатів дозволили таким чином обійти цю вимогу.

До обласної ради від цієї партії також пройшли: Смітюх Іван Євдокимович, Мельник Андрій Андрійович та Щерблюк Тарас Васильович.

Зазначимо, що загалом станом на 15 годину 17 листопада від мандата депутата Волинської обласної ради відмовилися шестеро людей із тих, що перемогли на виборах. Хто саме, можна прочитати за посиланням.

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Теги: вибори, Волиньрада, заяви
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