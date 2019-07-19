У Луцьку запустили челендж на порятунок 17-річної дівчинки, яка бореться з раком

Альбіни Ярмолюк, якій діагностували страшну хворобу – гострий мієлоїдний лейкоз.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці Лєна Шторм.



Так, щовівторка у кав’ярні-кондитерії «Старе місто» влаштовують майстер-класи із виготовлення цікавих хендмейдів. Згодом усі роботи планують продати на благодійній виставці, яка відбудеться 18 грудня. Просять не бути байдужими і стати частинкою команди, яка творить добро і дарує Альбіні шанс на швидке одужання, адже лікування вимагає шалених коштів. Родина Альбіни Ярмолюк не в змозі самотужки «потягнути» такі витрати.







До майстер-класів можуть долучатися усі охочі, головне – бажання. Діти з синдромом Дауна теж не стоять осторонь.



«Юний працівник кав'ярні та мій друг Валентин з відповідальністю говорить: «Я – волонтер». А його мама – пані Лариса додає: «Якщо нашу естафету добра підтримає більше людей, ми зможемо дієвіше допомогти Альбіні», – йдеться у дописі.







Наразі Альбіна Ярмолюк перебуває на лікуванні у Білорусі. Мужньо витримала третій курс хіміотерапії.



«Це високодозова хімія, яку необхідно було пройти відповідно до протоколу. Хвилювалися надзвичайно, бо ставили під наркозом нову «централку» і доза хімії була вища за попередню на 1000 разів. З Божою допомогою прокапали… в палаті від цієї хімії пекли губи і що дві години цілодобово капали Альбіні очі, щоб не перепалилася сітківка. Зараз період відновлення, хоча аналізи поки падають, болить голова. Зараз капаються підтримуючі препарати, промивки, таблетки», – Ліна Ярмолюк у фейсбук групі «Ya.Albina – ПЕРЕМОГА».



Номер карти Приватбанку 5168 7427 1593 3960 Палій Оксана В'ячеславівна (тітка і хресна Альбінки).

Призначення: НА ЛІКУВАННЯ АЛЬБІНИ ЯРМОЛЮК











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