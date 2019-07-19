У Луцьку діти із синдромом Дауна готують аукціон на підтримку хворої на лейкемію 17-річної Альбіни. ФОТО

У луцькій «сонячній» кав’ярні-кондитерії «Старе місто» організували челендж #Нахвилідобра, аби підтримати хвору на лейкемію волинянку, яка зараз перебуває на лікуванні у Білорусі.У особливому закладі, де працюють діти із синдромом Дауна, започаткували так звані вівторки добрих справ і проводять благодійні майстер-класи із виготовлення цікавих авторських сувенірів, гроші із продажу яких підуть на лікування сімнадцятирічної Альбіни.Сьогодні, 24 листопада, відбувся черговий тематичний захід. У затишному «Старому місті» панувала справжня вже новорічна атмосфера, юні благодійники і волонтери створювали цікаві підсвічники і майстрували казкову фотозону.Співвласниця кав’ярнікаже, що, коли відкривали заклад, то хотіли, аби це був своєрідний арт-простір, а не лише місце із кавою та випічкою. Із часом з’явилася ідея започаткувати власний традиційний «Вівторок добрих справ», а згодом і організувати акцію «На хвилі добра» і долучитися до збору коштів на лікування дівчини.«Ми розуміємо, що нині наша молодь із синдромом Дауна не хоче щось брати від суспільства, а доросла до такого рівня, що хоче щось давати і чимось допомогти. Дуже приємно, що ці роботи, які вони виготовляють під час майстер-класів, – дійсно хорошої якості і заряджені неймовірною сонячною енергією та позитивом», – ділиться Лариса Новосад.Каже, що до таких тематичних вівторків вже долучилися і школи, і просто небайдужі лучани, які хочуть внести і свій вклад у хвилю добрих справ.До слова, ініціативу підтримали і у Луцькраді, зокрема – директор департаменту сім’ї молоді і спорту, який забезпечує дітей усіма необхідними матеріалами для проведення таких творчих заходів.Майстер-класи проводить мисткиня. «У нас є така родинна студія «Творчий калейдоскоп», де займаємося, а цього року виникла ще й ідея допомогти діткам. Якщо ми маємо таку можливість, а вони потребу і бажання, то чому б ні? Лариса розповіла нам про таку добру справу, що вони збирають кошти Альбінці Ярмолюк, а я вже створила листа до департаменту сім’ї молоді і спорту і розповіла про проект, чи були б вони готові допомогти», – говорить Олександра.На попередньому майстер-класі діти створювали картини на склі та ялинкові прикраси, цього разу вирішили зайнятися оригінальними хендмейд-підсвічниками.Студент-третьокурсник Волинського національного університету імені Лесі Українкирозповів, що залюбки взявся допомагати на таких вівторках добра, адже на кону – життя їхньої землячки.«Потрібно хоч трохи часу приділяти ближнім. Я розумію, що усім не допоможеш, але потрібно робити все можливе для цього», – говорить Богдан.Поки він зі своїми одногрупниками створював яскраву фотозону із коробок, працівник кав’ярнісаме закінчував підсвічника.Хлопець розповів, що він разом зі своїми друзями дуже хоче допомогти Альбіні Ярмолюк швидше одужати. Учасники неабияк стараються зробити і справді гарні речі на цих мастер-класах, аби людям хотілося їх придбати і теж долучитися до збору коштів на лікування юної лучанки.На барній стійці в кав’ярні стоїть скринька для збору коштів. Лариса Новосад зізнається, що, як хлопцям дають чайові, то вони закидають їх відразу ж сюди, не шкодуючи.Варто зауважити, що такі заходи у кав’ярні «Старе місто» організовуватимуть щовівторка і запрошують усіх охочих долучитися до їхньої хвилі добра і разом підтримати хвору на рак дівчину та її родину у такий важкий період.Аукціон із продажу прикрас, виготовлених на майстерках, проведуть у переддень свята Миколая, 18 грудня, тож запрошують гостей на каву і придбати особливі «сонячні» сувеніри.Фінансово підтримати родину Альбіни Ярмолюк також можна і потрібно.