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У польській курятині, яку постачали до Луцька, виявили сальмонелу

У польській курятині, яку постачали до Луцька, виявили сальмонелу
В Україну завезли польську курятину із сальмонелою. Заражене м’ясо експортували з Республіки Польща до окремих держав – членів Євросоюзу та України.

Про цей факт українських контролерів поінформувала система RASFF (система швидкого оповіщення для продуктів харчування та кормів), повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області.

Зокрема, 18 та 19 листопада 2020 року отримали повідомлення щодо Salmonella enterica ser. enteridis (в 1 із 5 зразків/25 г) у замороженому м’ясі птиці з Польської Республіки (виробник: Piko Bis Zaklad Rozb. Drob. Sp.z.o.o.Sp.K. № PL 20634303 WE, Suwalki; Cedrob S.A. № PL 14023901, Ciechanow; оптовик: AMP Logistyka Sp. zoo, № PL 14201101 WE, Plonsk; фермер: Przemysław Koźlakiewicz, № WNI 14137145, Szreńsk) до окремих держав-членів ЄС та до України.

Курятину постачали, зокрема, на холодильний склад, що розташований у Луцьку на вулиці Лідавській, 1.

Окрім того, система RASFF повідомила про виявлення несанкціонованої речовини оксиду етилену у вилущеному насінні кунжуту, що експортувалось з Індії (експортер: Dhaval Agri Exports, Rajkot, Gujarat) до Австрійської Республіки та до України (отримувач: ТОВ «Лесаффр Україна», вул. Бориспільська 9, буд.91, м. Київ). А також про виявлення незадекларованої гірчиці у кетчупі, що експортувався з Франції (виробник: Conservoir Provencal Cabanon, Camaret Sur Aigues) до Нідерландів та до України (отримувач: ТОВ «SPAR Луганськ», вул. Курчатова, 7, м. Луганськ).


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Теги: курятина, сальмонела, Польща, Луцьк
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