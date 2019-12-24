У польській курятині, яку постачали до Луцька, виявили сальмонелу





Про цей факт українських контролерів поінформувала система RASFF (система швидкого оповіщення для продуктів харчування та кормів),



Зокрема, 18 та 19 листопада 2020 року отримали повідомлення щодо Salmonella enterica ser. enteridis (в 1 із 5 зразків/25 г) у замороженому м’ясі птиці з Польської Республіки (виробник: Piko Bis Zaklad Rozb. Drob. Sp.z.o.o.Sp.K. № PL 20634303 WE, Suwalki; Cedrob S.A. № PL 14023901, Ciechanow; оптовик: AMP Logistyka Sp. zoo, № PL 14201101 WE, Plonsk; фермер: Przemysław Koźlakiewicz, № WNI 14137145, Szreńsk) до окремих держав-членів ЄС та до України.



Курятину постачали, зокрема, на холодильний склад, що розташований у Луцьку на вулиці Лідавській, 1.



Окрім того, система RASFF повідомила про виявлення несанкціонованої речовини оксиду етилену у вилущеному насінні кунжуту, що експортувалось з Індії (експортер: Dhaval Agri Exports, Rajkot, Gujarat) до Австрійської Республіки та до України (отримувач: ТОВ «Лесаффр Україна», вул. Бориспільська 9, буд.91, м. Київ). А також про виявлення незадекларованої гірчиці у кетчупі, що експортувався з Франції (виробник: Conservoir Provencal Cabanon, Camaret Sur Aigues) до Нідерландів та до України (отримувач: ТОВ «SPAR Луганськ», вул. Курчатова, 7, м. Луганськ).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну завезли польську курятину із сальмонелою. Заражене м’ясо експортували з Республіки Польща до окремих держав – членів Євросоюзу та України.Про цей факт українських контролерів поінформувала система RASFF (система швидкого оповіщення для продуктів харчування та кормів), повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області.Зокрема, 18 та 19 листопада 2020 року отримали повідомлення щодо Salmonella enterica ser. enteridis (в 1 із 5 зразків/25 г) у замороженому м’ясі птиці з Польської Республіки (виробник: Piko Bis Zaklad Rozb. Drob. Sp.z.o.o.Sp.K. № PL 20634303 WE, Suwalki; Cedrob S.A. № PL 14023901, Ciechanow; оптовик: AMP Logistyka Sp. zoo, № PL 14201101 WE, Plonsk; фермер: Przemysław Koźlakiewicz, № WNI 14137145, Szreńsk) до окремих держав-членів ЄС та до України.Курятину постачали, зокрема, на холодильний склад, що розташований у Луцьку на вулиці Лідавській, 1.Окрім того, система RASFF повідомила про виявлення несанкціонованої речовини оксиду етилену у вилущеному насінні кунжуту, що експортувалось з Індії (експортер: Dhaval Agri Exports, Rajkot, Gujarat) до Австрійської Республіки та до України (отримувач: ТОВ «Лесаффр Україна», вул. Бориспільська 9, буд.91, м. Київ). А також про виявлення незадекларованої гірчиці у кетчупі, що експортувався з Франції (виробник: Conservoir Provencal Cabanon, Camaret Sur Aigues) до Нідерландів та до України (отримувач: ТОВ «SPAR Луганськ», вул. Курчатова, 7, м. Луганськ).

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