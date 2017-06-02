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Ігор Поліщук склав присягу міського голови

Ігор Поліщук склав присягу міського голови
Переможець виборів Луцького міського голови Ігор Поліщук склав присягу на першій сесії міської ради восьмого скликання.

Голова Луцької міської територіальної виборчої міської комісії Марія Парфенюк оголосила результати виборів та те, що виборча комісія зареєструвала Ігоря Поліщука Луцьким міським головою.

«Ви отримали високу довіру виборців. Сьогодні – головне не втратити цю довіру», - сказала Марія Парфенюк та під оплески залу вручила новообраному голові посвідчення та нагрудний знак міського голови.
Опісля ж Поліщук склав присягу, у які пообіцяв сумлінно виконувати свої посадові обов’язки.

Нагадаємо, 15 листопада під час повторного голосування на виборах Ігор Поліщук (партія «За Майбутнє») набрав 24 355 голосів. Його опонент Богдан Шиба – 19 093 голоси (самовисування).

Ігор Поліщук склав присягу міського голови

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Теги: Ігор Поліщук, присяга, міський голова
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