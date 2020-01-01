Якою була зима на Волині 100 років тому. ВІДЕО
Сьогодні, 12:12
В Австрійському державному архіві знаходяться тисячі світлин часів Першої світової війни, які були зроблені на Волині.
У новому випуску програми “Retro-Волинь” на "12 каналі" волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко ділиться зимовими ретросвітлинами.
Фото датовані 1916-1917 роками. Вони були зроблені невідомими військовими фотографами.
Якою була зима на Волині століття тому, дивіться у відео.
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У новому випуску програми “Retro-Волинь” на "12 каналі" волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко ділиться зимовими ретросвітлинами.
Фото датовані 1916-1917 роками. Вони були зроблені невідомими військовими фотографами.
Якою була зима на Волині століття тому, дивіться у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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