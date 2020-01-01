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Якою була зима на Волині 100 років тому. ВІДЕО

Якою була зима на Волині 100 років тому. ВІДЕО
В Австрійському державному архіві знаходяться тисячі світлин часів Першої світової війни, які були зроблені на Волині.

У новому випуску програми “Retro-Волинь” на "12 каналі" волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко ділиться зимовими ретросвітлинами.

Фото датовані 1916-1917 роками. Вони були зроблені невідомими військовими фотографами.

Якою була зима на Волині століття тому, дивіться у відео.


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Теги: Волинь, зима, століття тому, ретрофото
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