Якою була зима на Волині 100 років тому. ВІДЕО





У новому випуску програми “Retro-Волинь” на



Фото датовані 1916-1917 роками. Вони були зроблені невідомими військовими фотографами.



Якою була зима на Волині століття тому, дивіться у відео.





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