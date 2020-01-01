Луцькі муніципали виявили «точку», де продавали алкоголь у заборонений час
Сьогодні, 11:52
У Луцьку муніципали виявили магазин, у якому продавали алкоголь у заборонений час доби.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Зазначається, що продавець торгівельного павільйону №303 «Міні-маркет», що розташований на вулиці Львівській, 29, продавала алкогольн у заборонений час.
На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.2 ст.156 КУпАП. Штраф за таке правопорушення складає від 1700 до 6800 гривень
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Зазначається, що продавець торгівельного павільйону №303 «Міні-маркет», що розташований на вулиці Львівській, 29, продавала алкогольн у заборонений час.
На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.2 ст.156 КУпАП. Штраф за таке правопорушення складає від 1700 до 6800 гривень
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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