вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі муніципали виявили «точку», де продавали алкоголь у заборонений час

Луцькі муніципали виявили «точку», де продавали алкоголь у заборонений час
У Луцьку муніципали виявили магазин, у якому продавали алкоголь у заборонений час доби.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що продавець торгівельного павільйону №303 «Міні-маркет», що розташований на вулиці Львівській, 29, продавала алкогольн у заборонений час.

На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.2 ст.156 КУпАП. Штраф за таке правопорушення складає від 1700 до 6800 гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порушниця, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина
Сьогодні, 12:22
Просять допомогти родині волинян, у якої вщент згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:06
Луцькі муніципали виявили «точку», де продавали алкоголь у заборонений час
Сьогодні, 11:52
Три смерті і 264 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:05
Чому українці масово скуповують вітаміни через пандемію і що про це думають лікарі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
Ногами трощили вказівник: в об'єктив камер у луцькому парку потрапили двоє вандалів. ВІДЕО Ногами трощили вказівник: в об'єктив камер у луцькому парку потрапили двоє вандалів. ВІДЕО
25 листопад, 21:18
Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа
07 листопад, 17:13
У Луцьку викрили магазин «Файний», який торгує алкоголем у заборонений час У Луцьку викрили магазин «Файний», який торгує алкоголем у заборонений час
26 жовтень, 14:18
Луцьким муніципалам куплять 35 пар туфель на 60 тисяч гривень Луцьким муніципалам куплять 35 пар туфель на 60 тисяч гривень
26 жовтень, 10:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина
Сьогодні, 12:22
 0
Просять допомогти родині волинян, у якої вщент згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:06
 0
Луцькі муніципали виявили «точку», де продавали алкоголь у заборонений час
Сьогодні, 11:52
 0
Три смерті і 264 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:05
 0
Чому українці масово скуповують вітаміни через пандемію і що про це думають лікарі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
 0
Медіа
відео
1/8