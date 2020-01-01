Луцькі муніципали виявили «точку», де продавали алкоголь у заборонений час

У Луцьку муніципали виявили магазин, у якому продавали алкоголь у заборонений час доби.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Зазначається, що продавець торгівельного павільйону №303 «Міні-маркет», що розташований на вулиці Львівській, 29, продавала алкогольн у заборонений час.На порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ч.2 ст.156 КУпАП. Штраф за таке правопорушення складає від 1700 до 6800 гривень