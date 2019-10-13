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У родини з Волині повністю згорів будинок: просять допомоги

У родини з Волині повністю згорів будинок: просять допомоги
Сім'я ківерчан, у яких пожежа повністю знищила будинок, просить усіх небайдужих допомоги.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО "Станція добра".

У будинку, який знищив вогонь, проживали чоловік з дружиною та двоє їхніх неповнолітніх дочок (старша ходить до 3-го класу, менша - у садок). Наразі, сім‘я тимчасово проживає у родичів.

Нагадаємо, пожежа сталася 6 грудня, ймовірно, через замкнення проводки.

Від будинку залишилися лише стіни з блоків, дерев‘яні ж згоріли повністю разом із дахом та всіма речами побуту (меблями, технікою, одягом, документами, тощо).

"Пропри випробування долі, сім’я не втрачає оптимізм, дякують Богу, що всі залишилися живими та налаштовані відновлювати своє житло.
Але для цього їм потрібна саме Ваша допомога, оскільки самотужки наразі це зробити не в змозі", - йдеться у дописі.

Для допомоги сім'ї, яка постраждала від пожежі можна перерахувати будь-яку суму на рахунок дружини (власниці згорілого будинку) за реквізитами: 5168 7427 1265 8800 (картка АТ КБ «ПриватБанк» Атаманюк Вікторія Миколаївна), або допомогти матеріалами для будівництва/ремонту будинку

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Теги: Волинь, пожежа, допомога
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