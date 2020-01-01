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Столичні журналісти зробили розслідування «пекла під прикриттям церкви» на Волині. ВІДЕО

Столичні журналісти зробили розслідування «пекла під прикриттям церкви» на Волині. ВІДЕО
Діти звичайного священника тримають в страху кілька сіл на Волині.

Побиття людей та поліцейських, стрільба зі зброї по домівках людей. Все це їм легко сходить з рук. Чому, розбиралися "Секретні матеріали", передає "Уніан".

Антон, Рувим та Юрій — сини пастора місцевої релігійної громади. Їх звинуватили у крадіжці торфу та піску з кар'єру у селі на Волині.

Вони зателефонували місцевій жительці, що викликала поліцію, й почали погрожувати, що закопають її у кар'єрі. А згодом сини священника кинули на її подвір'я вибухівку, згодом — обстріляли будинок.

У поліції підтверджують усі ці заяви місцевої мешканки. Це — кілька статей.

"Один із синів пастора - Юрій Сидорчук, сидить у СІЗО, а от інший, Рувим, втік від правосуддя за кордон", - розповідають журналісти.





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Теги: Волинь, залякування, діти священника
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Коментарі 1
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Інцест в сімях породжує неадекватних людей, а поліція імпотенти.
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