Столичні журналісти зробили розслідування «пекла під прикриттям церкви» на Волині. ВІДЕО





Побиття людей та поліцейських, стрільба зі зброї по домівках людей. Все це їм легко сходить з рук. Чому, розбиралися "Секретні матеріали", передає



Антон, Рувим та Юрій — сини пастора місцевої релігійної громади. Їх звинуватили у крадіжці торфу та піску з кар'єру у селі на Волині.



Вони зателефонували місцевій жительці, що викликала поліцію, й почали погрожувати, що закопають її у кар'єрі. А згодом сини священника кинули на її подвір'я вибухівку, згодом — обстріляли будинок.



У поліції підтверджують усі ці заяви місцевої мешканки. Це — кілька статей.



"Один із синів пастора - Юрій Сидорчук, сидить у СІЗО, а от інший, Рувим, втік від правосуддя за кордон", - розповідають журналісти.











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