Столичні журналісти зробили розслідування «пекла під прикриттям церкви» на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
Діти звичайного священника тримають в страху кілька сіл на Волині.
Побиття людей та поліцейських, стрільба зі зброї по домівках людей. Все це їм легко сходить з рук. Чому, розбиралися "Секретні матеріали", передає "Уніан".
Антон, Рувим та Юрій — сини пастора місцевої релігійної громади. Їх звинуватили у крадіжці торфу та піску з кар'єру у селі на Волині.
Вони зателефонували місцевій жительці, що викликала поліцію, й почали погрожувати, що закопають її у кар'єрі. А згодом сини священника кинули на її подвір'я вибухівку, згодом — обстріляли будинок.
У поліції підтверджують усі ці заяви місцевої мешканки. Це — кілька статей.
"Один із синів пастора - Юрій Сидорчук, сидить у СІЗО, а от інший, Рувим, втік від правосуддя за кордон", - розповідають журналісти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Побиття людей та поліцейських, стрільба зі зброї по домівках людей. Все це їм легко сходить з рук. Чому, розбиралися "Секретні матеріали", передає "Уніан".
Антон, Рувим та Юрій — сини пастора місцевої релігійної громади. Їх звинуватили у крадіжці торфу та піску з кар'єру у селі на Волині.
Вони зателефонували місцевій жительці, що викликала поліцію, й почали погрожувати, що закопають її у кар'єрі. А згодом сини священника кинули на її подвір'я вибухівку, згодом — обстріляли будинок.
У поліції підтверджують усі ці заяви місцевої мешканки. Це — кілька статей.
"Один із синів пастора - Юрій Сидорчук, сидить у СІЗО, а от інший, Рувим, втік від правосуддя за кордон", - розповідають журналісти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Інцест в сімях породжує неадекватних людей, а поліція імпотенти.
Останні новини
Нещодавно обраний депутат Волиньради склав повноваження
Сьогодні, 12:29
Призначили заступників Ковельського міського голови
Сьогодні, 12:28
Столичні журналісти зробили розслідування «пекла під прикриттям церкви» на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:17
Одна людина померла і 362 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 12:15
На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин зупинили несправний бус, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
Сьогодні, 12:02