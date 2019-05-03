У юного волинянина трапився рецидив важкої хвороби: рідні просять допомогти
Сьогодні, 13:00
Молодому хлопцю з Волині Дмитру Матвіюку терміново потрібна допомога. У листопаді 2018 року юнаку діагностували страшну хворобу – рак лімфатичної системи (Лімфома Ходжкіна 4А ст. змішано-клітиний варіант). Після довготривалого обстеження у Туреччині, коли стан стабілізувався, у нього стався рецидив і хвороба продовжує прогресувати.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама Дмитра – Наталія Матвіюк.
Хлоппцеві тільки 16 років, а він вже переніс 6 курсів хіміотерапії та 11 курсів променевої терапії, далі ж лікування потрібно продовжити, аби врятувати життя хлопця. Родина Дмитра самотужки не може «потягнути» таких витрат і просить усіх небайдужих допомогти зібрати кошти та врятувати сина.
«Рецидив..Це для нас було, як грім серед ясного неба. Сьогодні ми проходимо обстеження в Луцьку, вирішується подальше лікування. Проконсультувалися із медиками з Туреччиини, сказали що потрібна протирецедивна хімія і пересадка ауто-клітин кісткового мозку», – пише Наталія Матвіюк.
Карта мами: 4149-4991-2141-6828 – грн (Матвіюк Наталія Юріївна)
4149-4991-2379-1731– дол. США
6706-3500-2532-3869 – ощад банк
5355-1755-2787-0166 кредо банк
Тато хлопчика – Іван Матвіюк (тел. 068-41-09-130)
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама Дмитра – Наталія Матвіюк.
Хлоппцеві тільки 16 років, а він вже переніс 6 курсів хіміотерапії та 11 курсів променевої терапії, далі ж лікування потрібно продовжити, аби врятувати життя хлопця. Родина Дмитра самотужки не може «потягнути» таких витрат і просить усіх небайдужих допомогти зібрати кошти та врятувати сина.
«Рецидив..Це для нас було, як грім серед ясного неба. Сьогодні ми проходимо обстеження в Луцьку, вирішується подальше лікування. Проконсультувалися із медиками з Туреччиини, сказали що потрібна протирецедивна хімія і пересадка ауто-клітин кісткового мозку», – пише Наталія Матвіюк.
Карта мами: 4149-4991-2141-6828 – грн (Матвіюк Наталія Юріївна)
4149-4991-2379-1731– дол. США
6706-3500-2532-3869 – ощад банк
5355-1755-2787-0166 кредо банк
Тато хлопчика – Іван Матвіюк (тел. 068-41-09-130)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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