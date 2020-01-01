У Маневицькій виправній колонії спростували інформацію про вбивство засудженого





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіло керівництво колонії.



За словами заступника начальника виправної колонії Романа Пащука, повідомлення, яке напередодні



Двоє засуджених отруїлися невідомою речовиною, один із них помер. Інцидент трапився ще у суботу, 12 грудня, в обідню пору.



"Один засуджений отруївся невідомою речовиною, внаслідок чого помер. Є свідоцтво про смерть, висновки судмедекспертизи, перевірку здійснювали відповідні органи. Слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили", - повідомив він.



Ще один засуджений із отруєнням нині перебуває у районній лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькій виправній колонії №42 спростували інформацію про те, що там 14 грудня вбили одного з засуджених.Про це у коментарірозповіло керівництво колонії.За словами заступника начальника виправної колонії, повідомлення, яке напередодні розповсюдили всеукраїнські ЗМІ, - фейк , убивства на території установи не було.Двоє засуджених отруїлися невідомою речовиною, один із них помер. Інцидент трапився ще у суботу, 12 грудня, в обідню пору."Один засуджений отруївся невідомою речовиною, внаслідок чого помер. Є свідоцтво про смерть, висновки судмедекспертизи, перевірку здійснювали відповідні органи. Слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили", - повідомив він.Ще один засуджений із отруєнням нині перебуває у районній лікарні.

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