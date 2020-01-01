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У Маневицькій виправній колонії спростували інформацію про вбивство засудженого

У Маневицькій виправній колонії спростували інформацію про вбивство засудженого
У Маневицькій виправній колонії №42 спростували інформацію про те, що там 14 грудня вбили одного з засуджених.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіло керівництво колонії.

За словами заступника начальника виправної колонії Романа Пащука, повідомлення, яке напередодні розповсюдили всеукраїнські ЗМІ, - фейк, убивства на території установи не було.

Двоє засуджених отруїлися невідомою речовиною, один із них помер. Інцидент трапився ще у суботу, 12 грудня, в обідню пору.

"Один засуджений отруївся невідомою речовиною, внаслідок чого помер. Є свідоцтво про смерть, висновки судмедекспертизи, перевірку здійснювали відповідні органи. Слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили", - повідомив він.

Ще один засуджений із отруєнням нині перебуває у районній лікарні.


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Теги: Волинь, колонія, смерть
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