У Маневицькій виправній колонії спростували інформацію про вбивство засудженого
Сьогодні, 10:14
У Маневицькій виправній колонії №42 спростували інформацію про те, що там 14 грудня вбили одного з засуджених.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіло керівництво колонії.
За словами заступника начальника виправної колонії Романа Пащука, повідомлення, яке напередодні розповсюдили всеукраїнські ЗМІ, - фейк, убивства на території установи не було.
Двоє засуджених отруїлися невідомою речовиною, один із них помер. Інцидент трапився ще у суботу, 12 грудня, в обідню пору.
"Один засуджений отруївся невідомою речовиною, внаслідок чого помер. Є свідоцтво про смерть, висновки судмедекспертизи, перевірку здійснювали відповідні органи. Слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили", - повідомив він.
Ще один засуджений із отруєнням нині перебуває у районній лікарні.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіло керівництво колонії.
За словами заступника начальника виправної колонії Романа Пащука, повідомлення, яке напередодні розповсюдили всеукраїнські ЗМІ, - фейк, убивства на території установи не було.
Двоє засуджених отруїлися невідомою речовиною, один із них помер. Інцидент трапився ще у суботу, 12 грудня, в обідню пору.
"Один засуджений отруївся невідомою речовиною, внаслідок чого помер. Є свідоцтво про смерть, висновки судмедекспертизи, перевірку здійснювали відповідні органи. Слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили", - повідомив він.
Ще один засуджений із отруєнням нині перебуває у районній лікарні.
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Коментарі 1
Отравились сами или им залили в глотку?
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