Волинянка за допомогою поліції виселила горе-квартирантів





Так, нещодавно до поліції звернулась жителька Ковеля, - інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



Жінка не могла потрапити до квартири, яку довгий термін здавала квартирантам. Останні виселились із помешкання та не повернули ключі. Дільничний відшукав безвідповідальних орендаторів та повернув ключі власниці квартири.



“Висловлюю щиру подяку працівникам Ковельського ВП ГУНП у Волинській області, а саме Соловенюку Петру та дільничному офіцеру поліції Мартинюку Віктору за оперативну реакцію на звернення”, – написала вдячність жінка на гарячу лінію Національної поліції.

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