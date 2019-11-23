У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія трапилась увечері 19 грудня.



Інформації про потерпілих наразі немає. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження.



Внаслідок аварії Opel пошкодив дорожній знак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Шопена та Степана Бандери зіткнулись Scoda Octavia та Opel Astra.Про цеповідомили очевидці.Аварія трапилась увечері 19 грудня.Інформації про потерпілих наразі немає. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження.Внаслідок аварії Opel пошкодив дорожній знак.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію