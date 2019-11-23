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У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ФОТО

У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Шопена та Степана Бандери зіткнулись Scoda Octavia та Opel Astra.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія трапилась увечері 19 грудня.

Інформації про потерпілих наразі немає. Автомобілі отримали значні механічні пошкодження.

Внаслідок аварії Opel пошкодив дорожній знак.

У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ФОТО
У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, Шопена, Степана Бандери
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