День над «прірвою» на одній мотузці: як на Волині приймали перший чемпіонат України зі спелеотехніки. ФОТО

У день святого Миколая, 19 грудня, спортсмени з різних областей України приїхали на Волинь, де відбувся перший чемпіонат України зі спелеотехніки, а на переможців чекали кубки та цінні спортивні «ніштячки», які їм далися зовсім не просто.У невеличкому містечку Ківерці Луцького району зібралося 39 учасників різного віку: від «карапузів», як казали глядачі, до дорослих і досвідчених професіоналів мотузкової справи, що мають не один титул «Чемпіон» та вирішили пововнити свою колекцію трофеїв.Організатор змагань – засновник гірсько-спелеологічного клубу «Стохід»каже, що для нього це надзвичайно важливий досвід, адже техніка «SRT» (Single Rope Techniques), за якою відбувалися змагання, не є надто поширеним видом спорту і зали для тренувань облаштовують далеко не у кожному місті, однак вертикальна спелеологія гуртує навколо себе чимало любителів гострих відчуттів та екстриму.Пояснює, що техніка вертикальної спелеології – та ж сама, яку використовують під час спуску у печери, однак її ще застосовують і для того, аби підкорювати високі скелі та цікаві траси у тренувальних залах. ОсСуть у тому, що всі підйоми здійснюються на одній мотузці за допомогою спеціального спорядження.У Ківерцях же є приміщення з височенню стелею – закулісся колишнього будинку культури, яке пристосували для навішення мотузок під самий «купол». Перебуває воно у розпорядженні «Тиверу» – спортивної організації, яка спеціалізується на туризимі та навчаннях юнаків і дівчат, які мріють працювати у рятувальних підрозділах, силових структурах або ж просто хочуть вміти і знати, як діяти у надзвичайних ситуаціях, аби врятувати життя собі та іншим.Засновник клубузауважує, що досить довгий час «вибивав» цей зал у влади, тепер же сам має нагоду допомагати клубу, віднедавна обіймає посаду заступника Ківерцівського міського голови, тож тренування проводить лише у позаробочий час ввечері та на вихідних.«Спелеотехніка – трохи не наша специфіка, але вихованці декілька разів побували на тренуваннях у Андрія Пилипюка, подивилися, як займаються його клубівці і вирішили й собі спробувати взяти участь у чемпіонаті, впоралися із цим доволі успішно, мають навіть призові місця», – розповідає Юрій Тананайський.Зокрема, учасник «Тиверу»розповів, що лазити на мотузках почали близько місяця тому, але вже вирішили не втрачати шанс і взяти участь у змаганнях, хоч знали, що буде це не просто.Загалом на чемпіонаті змагалися спортсмени з Луцька, Ківерців, Полтави, Києва, Львова та Тернополя у чотирьох групах: діти, юніори, дорослі новачки і дорослі професіонали, судили окремо групи чоловіків та жінок. Для учасників підготували навісні переправи, траверси, траси для проведення рятувальних робіт, екстрим із відрами з водою, елементи спортивного орієнтування та інші етапи.На відкриття завітав і міський голова Ківерців. Каже, що вперше бував на такій події і для нього особлива честь, що Ківерці мають змогу та ресурси приймати в себе чемпіонат всеукраїнського масштабу.«Я за розвиток молоді, особливо, коли це стосується спорту, тож стовідсотково підтримую такі заходи. На Волині таке вперше, тому ще раз хочу подякувати усім спонсорам та усім, хто долучився до організації і проведення чемпіонату», – каже Олександр Ковальчук.Мер міста також підготував для спортсменів подарунки – фірмові чашечки з емблемою Ківерців. Першими їх отримали найменші учасники змагань.Серед інших призів – фірмові карабіни, книги, туристичні сумки – транспортери, рюкзаки, відтяжки для провішення трас і звісно – кубки та медалі.Під час змагань атмосфера у залі була у міру напружена, кожен із учасників знав свої маршрути і готувався, попри це усі один одного підтримували та допомагали під час етапів, радили, як ліпше і легше подолати ту чи іншу дистанцію.Уже десятикратна чемпіонка України зі спелеотехніки серед жінок професіоналів – киянка, яка ж і тренувала майбутнього засновника «Стоходу» Андрія, більше двадцяти років підкорює мотузкові навіси та підземні простори.Спортсменка резюмує, що змагання на Волині відбулися на високому рівні, сама ж вона є координатором комісії зі зльотів та змагань української спелеоасоціації.«До ситуації із пандемією у світі усі змагання відбувалися в декілька етапів, іноді за рік проводили змагання, аби підняти рівень спортсменів, цього року ж відбувся лише один етап. Для нас цей зал новий, я сподіваюся, що ми будемо розвивати і допомагати волинянам, адже для української спелеоасоціації такі клуби є дуже важливими. Це був перший чемпіонат на Волині, нам все дуже сподобалося. Єдине, що хотілося б, аби місцева влада звернула увагу і зробила цей простір більш затишним і теплим», – розповіла спелеологиня.Лілія Кіосєва приїхала на змагання зі своєю командою з Києва, учасники якої успішно виборювали нові титули у категорії професіоналів.Із нею, зокрема, приїхав. Чоловік займається вертикальною спелеологією із 2002-го року, змагався у категорії «дорослі чоловіки, професіонали» і став срібним призером чемпіонату. Зазначив, що йому дуже сподобався «полігон», який підготували у Ківерцях. «В Україні таких спелеополігонів я не бачив ще. У Києві є скелелазний стенд, який використовується під спелеотренування, але він вдвічі нижчий. На такій висоті, як тут, – страшно, але якщо не боятися, то все – мертвий», – жартує Микола. Каже, що перед тим, як долати траси безпосередньо на змаганнях, він їх не проходив і маршрут був для нього геть новим.«Активно займався спелеологією до 2006-го року, потім же почав робити це рідше, зараз раз в рік, як мінімум, їжджу кудись, так без тренувань, просто беру і їду кудись в експедиції чи на змагання», – розповідає спортсмен.Тренер «Стоходу» після завершення чемпіонату зізнався, що приємно втішений тим, що багато членів його клубу зайняли призові місця. «Я вважаю, що це хороший показник і тенденція нашого розвитку. Також свою успішність продемонстрували приїжджі гості, зокрема досить достойно виступили діти із Полтави, а це великий показник роботи їхнього тренера», – говорить Андрій Пилипюк.Гості, що прийшли підтримувати своїх друзів на змаганнях, казали, що найбільше були вражені тим, що тут є і малі діти, що не бояться лізти так високо і уміло справляються з усім спорядженням, яке важить зовсім не мало., яка посіла перше місце у дитячій категорії,, що взяла друге,, який став першим серед хлопців – із Луцька,із Полтави виборола бронзу серед дівчат.У групі «Юніори хлопці» перше та друге місця вибороли полтавчаниіз ківерцівського «Тивера» посів третє місце.Серед юніорів дівчат усі призові місця повезли із собою в ПолтавутаТурнірну таблицю групи «Дорослі новачки, чоловіки» очолили учасники «Полтави-спелео»та, на третьому місці –із «Тиверу».Серед жінок першою стала, на другому місці –, почесну бронзу виборолазі «Стоходу».Переможцем категорії «Дорослі професіонали, чоловіки» став полтавчанин, «срібло» взяв киянин, на третьому місці –Лідерами жіночої категорії стали киянкита лучанкаПропонуємо переглянути світлини із цього дня, сповненого екстриму, хвилювань та перемог.Фото –