Попереднє лікування не дало бажаного результату: волинський «кіборг» потребує допомоги

Захисник Донецького аеропорту з 80-ї бригади, волинянинпотребує коштів на лікування.Про це у фейсбуці написав волонтерДмитро Василенко нагадав, що 20 січня 2015 року сержант 80-ї бригади Луцик потрапив під суцільний обстріл в районі ДАПу, де перебував на бойовій позиції тривалий час при температурі -30 градусів. У результаті волинянин отримав важкі обмороження кінцівок обох рук II-III ступеня. З того часу вже 5 років Андрій Луцик живе з постійною загрозою ампутації кистей рук, ампутацією часток пальців, з низкою ремісійніх захворювань та з нестерпним болем.Під час останньої консультації в лікаря-ревматолога, доктора меднаук, професорки Єгудіної В.Д. (грудень 2020 року), медики колегіально вирішили змінити лікування, тому що протягом трьох років немає бажаного результату саме щодо склеродермії.За новим призначенням лікарі рекомендують застосувати нові високовартісні препарати, серед яких - рідкісний препарат “АКТЕМРА”. На сьогодні орієнтовна сума лікування Луцика -"Ця сума нереальна для інваліда війни I групи. Андрій ще виховує двох синів, дружина Наталка працює у дитячому садочку..Державою забезпечення ліками такого пацієнта в повному обсязі за рецептом лікаря не передбачено... Державних та місцевих Програм, що покриють лікування Героя війни не існує! До цього часу, на протязі 5 років, Андрію на лікування збирали кошти в соцмережах волонтери, виділялися рішенням місцевих рад та приватними благодійниками. Лікарі відмовлялися від гонорарів. Шукаємо кошти і можливість придбати ліки для інваліда війни Андрія Луцика", - написав волонтер.Отримувач: Луцик Андрій МиколайовичВалюта карти: гривняBENEFICIARY Отримувач (П.І.Б. отримувача рахунку латиницею) LUTSYK ANDRII index 45008, Ukraine,area Volynska,district Kovelskyi, city Kovel,street Vitovskoho,building 2a,flat 1 IBAN: UA613052990000026208771550792 ACCOUNT Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку) 5168 7573 9485 9724 BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 400 8867004 01 INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany SWIFT CODE/BIC: COBADEFF Валюта карти: EURBENEFICIARY Отримувач (П. І. Б. отримувача рахунку латиницею) LUTSYK ANDRII index 45008, Ukraine,area Volynska,district Kovelskyi,city Kovel,street Vitovskoho,building 2a,flat 1 IBAN: UA863052990000026205771610099 ACCOUNT Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку) 4149 4991 1138 0182 BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080 INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33 Валюта карти: USD