На проспекті Соборності автівка влетіла у дерево, постраждали двоє людей

Сьогодні, 1 січня, на проспекті Соборності автомобіль Skoda Fabia врізався в дерево, постраждали люди.Про цеповідомили очевидці аварії.Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Розповіли, що розтрощений автомобіль виявили майже на перехресті проспекту Соборності і вулиці Чорновола.Патрульні встановили, що водій Skoda Fabia не впорався з керуванням та допустив наїзд на дерево. У результаті аварії водій і пасажир отримали тілесні ушкодження. Патрульні на місце події викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу. Також забезпечували охорону місця події.