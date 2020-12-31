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На проспекті Соборності автівка влетіла у дерево, постраждали двоє людей

На проспекті Соборності автівка влетіла у дерево, постраждали двоє людей
Сьогодні, 1 січня, на проспекті Соборності автомобіль Skoda Fabia врізався в дерево, постраждали люди.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Розповіли, що розтрощений автомобіль виявили майже на перехресті проспекту Соборності і вулиці Чорновола.

Патрульні встановили, що водій Skoda Fabia не впорався з керуванням та допустив наїзд на дерево. У результаті аварії водій і пасажир отримали тілесні ушкодження. Патрульні на місце події викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу. Також забезпечували охорону місця події.

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Теги: Skoda Fabia, аварія
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