На проспекті Соборності автівка влетіла у дерево, постраждали двоє людей
Сьогодні, 11:38
Сьогодні, 1 січня, на проспекті Соборності автомобіль Skoda Fabia врізався в дерево, постраждали люди.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Розповіли, що розтрощений автомобіль виявили майже на перехресті проспекту Соборності і вулиці Чорновола.
Патрульні встановили, що водій Skoda Fabia не впорався з керуванням та допустив наїзд на дерево. У результаті аварії водій і пасажир отримали тілесні ушкодження. Патрульні на місце події викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу. Також забезпечували охорону місця події.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Розповіли, що розтрощений автомобіль виявили майже на перехресті проспекту Соборності і вулиці Чорновола.
Патрульні встановили, що водій Skoda Fabia не впорався з керуванням та допустив наїзд на дерево. У результаті аварії водій і пасажир отримали тілесні ушкодження. Патрульні на місце події викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу. Також забезпечували охорону місця події.
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