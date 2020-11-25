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На Волині з березня продезінфікували понад 8 тисяч будівель

На Волині з березня продезінфікували понад 8 тисяч будівель
Рятувальники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області періодично проводять дезінфекцію об’єктів для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє пресслужба рятувальників.

За минулу добу, протягом 2 січня, рятувальники провели дезінфекцію 4 об’єктів.

Всього за період з 17.03 - 2.01.2021 підрозділами У ДСНС в області проведено спецобробку дезінфікуючими засобами 8 610 об’єктів в області, заходи для боротьби з небезпечним захворюванням тривають.

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Теги: ДСНС, Волинь, дезінфекція, коронавірус
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