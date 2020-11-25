На Волині з березня продезінфікували понад 8 тисяч будівель

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Рятувальники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області періодично проводять дезінфекцію об’єктів для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє пресслужба рятувальників.
За минулу добу, протягом 2 січня, рятувальники провели дезінфекцію 4 об’єктів.
Всього за період з 17.03 - 2.01.2021 підрозділами У ДСНС в області проведено спецобробку дезінфікуючими засобами 8 610 об’єктів в області, заходи для боротьби з небезпечним захворюванням тривають.
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Про це повідомляє пресслужба рятувальників.
За минулу добу, протягом 2 січня, рятувальники провели дезінфекцію 4 об’єктів.
Всього за період з 17.03 - 2.01.2021 підрозділами У ДСНС в області проведено спецобробку дезінфікуючими засобами 8 610 об’єктів в області, заходи для боротьби з небезпечним захворюванням тривають.
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