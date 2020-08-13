Волинські спортсмени почали рік із перемог на «Різдвяних стартах» у столиці





Про це інформує Федерація легкої атлетики Волинської області у фейсбуці.



Так, волинські легкоатлети повернулися одразу із трьома нагородами. Бігун Ерік Костриця став найкращим на дистанції 60 метрів, яку подолав за 6,78 секунди.



Волинянин Данило Даниленко став найкращим на дистанції 400 метрів, яку пробіг за 48,13 секунди, а також на 1500 метрах - 3 хвилини 57.68 секунди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни "розім'ялися" на новий сезон на "Різдвяних стартах" у Києві.Про це інформує Федерація легкої атлетики Волинської області у фейсбуці.Так, волинські легкоатлети повернулися одразу із трьома нагородами. Бігун Ерік Костриця став найкращим на дистанції 60 метрів, яку подолав за 6,78 секунди.Волинянин Данило Даниленко став найкращим на дистанції 400 метрів, яку пробіг за 48,13 секунди, а також на 1500 метрах - 3 хвилини 57.68 секунди.

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