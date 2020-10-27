На «Ягодині» попередили спробу приховати товар на 136 000 євро

На митногу пості «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби виявили спробу приховати від контролю товарів загальною вартістю понад 136 тисяч євро.Так, на митницю з Республіки Польща заїхав вантажний автомобіль, яким кермував громадянин України, - повідомили у Волинській митниці.Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами, цим транспортним засобом переміщували товар «Какао порошок» розфасований по 25 кг у паперові мішки. Загальна вага — 20 475 кг, вартість — 39 414 євро.Під час здійснення митного контролю працівники Волинської митниці Держмитслужби виявили інший пакет документів, де вартість товару сягає 136 080 євро. Таким чином, керівник фірми-отримувача товару вчинив дії, спрямовані на переміщення через кордон України з приховуванням від митного контролю товарів загальною вартістю понад 136 тисяч євро, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо їх вартості.Працівники Волинської митниці Держмитслужби, за ознаками ст. 483 Митного кодексу України, склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.