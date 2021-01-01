Бійка у центрі Луцька: усе, що відомо на цей час. ВІДЕО

Учора, 11 січня, двоє чоловіків влаштували бійку у самому центрі Луцька. На місці працювали два екіпажі поліції та «швидка».Сьогодні ж, 12 січня, інцидент прокоментували у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нагадаємо, департамент муніципальної варти, який і поширив інформацію про бійку з камер відеоспостереження, повідомив, що,. Утім, у поліції цю версію не підтвердили.Зауважили, що двоє братів підійшли до водія, який стояв навпроти ЦУМа й стали вимагати, аби він їх віз туди, куди їм потрібно.Чоловік відповів, що не є таксистом, тож нікуди їх не повезе. Далі виник конфлікт, що переріс у бійку.Патрульні, яких викликали на місце події, з’ясували, що двоє братів були у стані сп’яніння. Їх завезли у міський відділ поліції. Поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), а також за статтею 178 (перебування у громадських місцях у стані сп’яніння).