Бійка у центрі Луцька: усе, що відомо на цей час. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
Учора, 11 січня, двоє чоловіків влаштували бійку у самому центрі Луцька. На місці працювали два екіпажі поліції та «швидка».
Сьогодні ж, 12 січня, інцидент прокоментували у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нагадаємо, департамент муніципальної варти, який і поширив інформацію про бійку з камер відеоспостереження, повідомив, що, ймовірно, побилися таксисти. Утім, у поліції цю версію не підтвердили.
Зауважили, що двоє братів підійшли до водія, який стояв навпроти ЦУМа й стали вимагати, аби він їх віз туди, куди їм потрібно.
Чоловік відповів, що не є таксистом, тож нікуди їх не повезе. Далі виник конфлікт, що переріс у бійку.
Патрульні, яких викликали на місце події, з’ясували, що двоє братів були у стані сп’яніння. Їх завезли у міський відділ поліції. Поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), а також за статтею 178 (перебування у громадських місцях у стані сп’яніння).
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Сьогодні ж, 12 січня, інцидент прокоментували у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нагадаємо, департамент муніципальної варти, який і поширив інформацію про бійку з камер відеоспостереження, повідомив, що, ймовірно, побилися таксисти. Утім, у поліції цю версію не підтвердили.
Зауважили, що двоє братів підійшли до водія, який стояв навпроти ЦУМа й стали вимагати, аби він їх віз туди, куди їм потрібно.
Чоловік відповів, що не є таксистом, тож нікуди їх не повезе. Далі виник конфлікт, що переріс у бійку.
Патрульні, яких викликали на місце події, з’ясували, що двоє братів були у стані сп’яніння. Їх завезли у міський відділ поліції. Поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), а також за статтею 178 (перебування у громадських місцях у стані сп’яніння).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А я чув, що в Україні немає алкоголіків, п'яниць та вуличних бійок. Чув, що це все відбувається тільки в Росії. А якби не було камер відеоспостереження, мабуть і далі нам брехали, що у нас толерантна держава, і народ терплячий та чуйний один до одного. Чи можливо це не українці влаштували бійку???
"Два брата акробата - один Х\Й, другий - ЛОПАТА, жили щасливо і багато, танцювали на канатах"
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