Водій легковика був п'яний: деталі аварії на мосту у Луцьку

а участю тролейбуса та легкового автомобіля.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.



На шляхопроводі Перемоги-Соборності водій Mercedes зіткнувся із тролейбусом. Кермувальник легкового авто був у стані сп'яніння. Результат показав 1,51 проміле.



Патрульні склали на нього адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень

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