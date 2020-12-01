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Водій легковика був п'яний: деталі аварії на мосту у Луцьку

Водій легковика був п'яний: деталі аварії на мосту у Луцьку
Повідомили деталі вечірньої аварії у Луцьку, яка сталася на мосту за участю тролейбуса та легкового автомобіля.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На шляхопроводі Перемоги-Соборності водій Mercedes зіткнувся із тролейбусом. Кермувальник легкового авто був у стані сп'яніння. Результат показав 1,51 проміле.

Патрульні склали на нього адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень

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Теги: аварія, міст, коментра, тролейбус
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