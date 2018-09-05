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У місті на Волині викрили підпільне казино

У місті на Волині викрили підпільне казино
Працівники поліції учора, 20 січня, у Володимирі-Волинському припинили діяльність нелегального грального закладу.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що у приміщенні без жодних вивісок чи ознак діяльності клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.

Під час огляду місця події у закладі виявили та вилучили обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор – 15 моніторів, 11 системних блоків, відеореєстратори, флеш-накопичувачі, гроші, здобуті цією діяльністю, та чорнові записи адміністраторів.

Відомості про незаконне заняття гральним бізнесом (ч. 1 ст. 203-2 КК України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тривають першочергові слідчі дії.

Вирішують питання про накладення арешту на вилучене в підпільному казино майно. Вживають заходів задля встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

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Теги: казино, Володимир-Волинський
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