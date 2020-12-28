Елітне авто, що належало ВНУ імені Лесі Українки та яким користувався колишній ректор, продали
Сьогодні, 12:49
Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску, яким пересувався колишній ректор ВНУ (на той час ще СНУ) імені Лесі Українки Ігор Коцан та його родина та який належав фонду університету, продали.
Про це розповів ректор Анатолій Цьось 26 січня під час пресконференції за підсумками роботи за рік.
За словами Анатолія Цьося, усі автомобілі автопарку передали університету і вони офіційно перебувають на балансі фонду розвитку.
Елітний Mercedes-Benz продали за 23,5 тисячі доларів (600 тисяч гривень). Виручені кошти зберігаються на рахунку вузу. За них планують придбати дві лабораторії - синхронного перекладу для студентів іноземної філології та лабораторія для кібербезпеки
«Краще, нехай студенти мають гідні умови навчання, аніж автомобіль просто стоятиме», - наголосив ректор Лесиного вишу.
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Про це розповів ректор Анатолій Цьось 26 січня під час пресконференції за підсумками роботи за рік.
За словами Анатолія Цьося, усі автомобілі автопарку передали університету і вони офіційно перебувають на балансі фонду розвитку.
Елітний Mercedes-Benz продали за 23,5 тисячі доларів (600 тисяч гривень). Виручені кошти зберігаються на рахунку вузу. За них планують придбати дві лабораторії - синхронного перекладу для студентів іноземної філології та лабораторія для кібербезпеки
«Краще, нехай студенти мають гідні умови навчання, аніж автомобіль просто стоятиме», - наголосив ректор Лесиного вишу.
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Коментарі 1
цікаво за скільки продали і де продавали
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