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У Луцьку шукають донорів з 3+ групою крові

У Луцьку шукають донорів з 3+ групою крові
У Луцьку шукають небайдужих людей з 3+ групою крові, які можуть стати донорами.

Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Краплина життя".

"Маємо потребу в донорах з 3+ групою крові. Бажано чоловіки! Просимо відгукнутись небайдужих!", - йдеться у повідомленні.

Хто бажає допомогти, просять звертатися за цим номером: 095 20 35 300

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Теги: Луцьк, донори, допомога
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