У Луцьку шукають донорів з 3+ групою крові





Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Краплина життя".



"Маємо потребу в донорах з 3+ групою крові. Бажано чоловіки! Просимо відгукнутись небайдужих!", - йдеться у повідомленні.



Хто бажає допомогти, просять звертатися за цим номером: 095 20 35 300



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