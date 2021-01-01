У Луцьку шукають донорів з 3+ групою крові
Сьогодні, 20:44
У Луцьку шукають небайдужих людей з 3+ групою крові, які можуть стати донорами.
Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Краплина життя".
"Маємо потребу в донорах з 3+ групою крові. Бажано чоловіки! Просимо відгукнутись небайдужих!", - йдеться у повідомленні.
Хто бажає допомогти, просять звертатися за цим номером: 095 20 35 300
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Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Краплина життя".
"Маємо потребу в донорах з 3+ групою крові. Бажано чоловіки! Просимо відгукнутись небайдужих!", - йдеться у повідомленні.
Хто бажає допомогти, просять звертатися за цим номером: 095 20 35 300
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