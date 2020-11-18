«За 5 хвилин жінка може втратити 1,5 літра крові»: луцький лікар розповів, чим небезпечні пологи вдома





Сергія Сябрука розповісти, чим небезпечні пологи вдома та чи докотилася ця мода до Луцька.



В Луцьку народжують вдома?



Минулого року у Луцьку була лише одна жінка, яка свідомо вирішила народжувати вдома. Свого лікаря вона про це не повідомила. Але через 2 години все одно довелося викликати «швидку допомогу» – у породіллі був розрив, який довелося зашивати медикам.



Також виникли юридичні нюанси – персоналу пологового слід було довести, що дитина народилась саме у цієї жінки, аби належно її зареєструвати.



«Може ж бути, що народила сурогатна мама, а сім’я хоче це приховати і видати ситуацію по-іншому», - каже Сергій Сябрук.



Окрім цього, було кілька випадків стрімких пологів, коли діти народжувалися вдома або в дорозі до пологового будинку. Усі матері і новонароджені згодом все ж потрапляли до медзакладу, де їх оглядали і надавали необхідну допомогу.



Чим небезпечні домашні пологи для жінки



Найнебезпечніше ускладнення – кровотеча. Вона може початися, як до народження дитини, так і після. Саме від цього померла мешканка Рівного.



«Масивна кровотеча – це той стан, коли долі хвилини мають значення. Наприклад, при передчасному відшаруванні плаценти за 5 хвилин жінка може втратити 1-1,5 літра крові. Поки ж її доставлять в стаціонар, вона втрачає половину всього об’єму крові», - каже Сергій Сябрук.



Більш рідкісне, але не менш небезпечне ускладнення – прееклампсія та еклампсія. Якщо вчасно не надати допомогу, вагітна або породілля може померти від набряку легень, крововиливу в мозок. Дитина тоді нерідко гине разом з матір’ю.



Також без кваліфікованої допомоги збільшується ризик травм родових шляхів. До того ж їх не можна якісно зашити в домашніх умовах.



«Ускладнення бувають навіть у тих жінок, чия вагітність була ідеальною, без жодних проблем», - наголошує акушер-гінеколог.



Чим небезпечні домашні пологи для дитини



Домашні пологи в Україні не регламентовані законодавством, тому медичні працівники не мають права їх приймати. Тоді на допомогу приходять люди без медичної освіти та навичок: доули, «духовні акушерки».



«Ніхто не стежить за станом дитини і не вимірює її серцебиття. А у випадку, наприклад, перетиснення пуповиною, буває, дитину потрібно дуже швидко народити, інакше вона може померти. 5 хвилин і дитини немає», - наголошує Сергій Сябрук.



Також в домашніх умовах дитина ризикує померти без екстреного кесаревого розтину, якщо вона знаходиться в неправильному положенні або завелика для конкретної жінки.



Окрім цього, є ризик інфікування.



«Незрозуміло, в яких умовах відбувається перерізання пуповини, якими інструментами. Якщо ж дитину не обсушити, не загорнути, не викласти на груди матері, можливе переохолодження», - додає лікар.



«Швидка» в разі чого врятує?



Прихильники домашніх пологів часто наполягають, що у випадку негараздів завжди можна викликати «швидку допомогу» і вона за лічені хвилини відвезе жінку до пологового будинку.



На практиці ж люди без медичної освіти просто можуть не розпізнати небезпечний стан. Наприклад, якщо вони не контролюють серцебиття дитини або, що не менш важливо, - не знають, як правильно інтерпретувати результати, якщо все ж користуються якимись приладами.



«Швидка» може приїхати за 10 хвилин в ідеальних умовах. Коли прекрасні дороги, світлофори працюють, як слід, усі водії пропускають карету «швидкої». Як це буває у нас – думаю, нікому розповідати непотрібно. Одна справа - їхати о 2 годині ночі, зовсім інша – о 6 вечора. Ви бачили, що відбувається в цей час у Луцьку на дорогах? Тільки в заторі можна втратити 10 хвилин, а якщо погана погода?» - наголошує лікар.



І знову ж таки – є стани, при яких 10-20 хвилин можуть стати фатальними.



А за кордоном вдома народжують. Значить і в нас можна?



В деяких країнах, таких, як США, Нідерланди, Велика Британія пологи вдома дозволені. Проте, Сергій Сябрук наголошує, що ситуація там і в Україні кардинально відрізняється.



В першу чергу тим, що в таких країнах пологи вдома приймають медичні працівники – акушери чи лікарі. Є протоколи ведення таких пологів, які вимагають, наприклад, чергування «швидкої» під будинком та повідомлення найближчої лікарні. В документах прописані випадки, коли треба їхати до медзакладу.



«Також відбуваються обстеження, які допускають або не допускають жінку до пологів вдома. Буває, що жінка хоче народжувати вдома, але лікар наполягає, що для неї або дитини це надто небезпечно», - пояснює акушер-гінеколог.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у Рівному померла жінка, яка народжувала вдома. 3 години після появи на світ дитини вона стікала кров’ю під наглядом «духовної акушерки». Коли ж рідні забили на сполох і викликали «швидку», було вже пізно – медики не змогли реанімувати породіллю. Без мами залишилися немовля та старша дитина. «Перший» попросив лікаря акушер-гінеколога та виконуючого обов’язки директора Луцького клінічного пологового будинкурозповісти, чим небезпечні пологи вдома та чи докотилася ця мода до Луцька.Минулого року у Луцьку була лише одна жінка, яка свідомо вирішила народжувати вдома. Свого лікаря вона про це не повідомила. Але через 2 години все одно довелося викликати «швидку допомогу» – у породіллі був розрив, який довелося зашивати медикам.Також виникли юридичні нюанси – персоналу пологового слід було довести, що дитина народилась саме у цієї жінки, аби належно її зареєструвати.«Може ж бути, що народила сурогатна мама, а сім’я хоче це приховати і видати ситуацію по-іншому», - каже Сергій Сябрук.Окрім цього, було кілька випадків стрімких пологів, коли діти народжувалися вдома або в дорозі до пологового будинку. Усі матері і новонароджені згодом все ж потрапляли до медзакладу, де їх оглядали і надавали необхідну допомогу.Найнебезпечніше ускладнення – кровотеча. Вона може початися, як до народження дитини, так і після. Саме від цього померла мешканка Рівного.«Масивна кровотеча – це той стан, коли долі хвилини мають значення. Наприклад, при передчасному відшаруванні плаценти за 5 хвилин жінка може втратити 1-1,5 літра крові. Поки ж її доставлять в стаціонар, вона втрачає половину всього об’єму крові», - каже Сергій Сябрук.Більш рідкісне, але не менш небезпечне ускладнення – прееклампсія та еклампсія. Якщо вчасно не надати допомогу, вагітна або породілля може померти від набряку легень, крововиливу в мозок. Дитина тоді нерідко гине разом з матір’ю.Також без кваліфікованої допомоги збільшується ризик травм родових шляхів. До того ж їх не можна якісно зашити в домашніх умовах.«Ускладнення бувають навіть у тих жінок, чия вагітність була ідеальною, без жодних проблем», - наголошує акушер-гінеколог.Домашні пологи в Україні не регламентовані законодавством, тому медичні працівники не мають права їх приймати. Тоді на допомогу приходять люди без медичної освіти та навичок: доули, «духовні акушерки».«Ніхто не стежить за станом дитини і не вимірює її серцебиття. А у випадку, наприклад, перетиснення пуповиною, буває, дитину потрібно дуже швидко народити, інакше вона може померти. 5 хвилин і дитини немає», - наголошує Сергій Сябрук.Також в домашніх умовах дитина ризикує померти без екстреного кесаревого розтину, якщо вона знаходиться в неправильному положенні або завелика для конкретної жінки.Окрім цього, є ризик інфікування.«Незрозуміло, в яких умовах відбувається перерізання пуповини, якими інструментами. Якщо ж дитину не обсушити, не загорнути, не викласти на груди матері, можливе переохолодження», - додає лікар.Прихильники домашніх пологів часто наполягають, що у випадку негараздів завжди можна викликати «швидку допомогу» і вона за лічені хвилини відвезе жінку до пологового будинку.На практиці ж люди без медичної освіти просто можуть не розпізнати небезпечний стан. Наприклад, якщо вони не контролюють серцебиття дитини або, що не менш важливо, - не знають, як правильно інтерпретувати результати, якщо все ж користуються якимись приладами.«Швидка» може приїхати за 10 хвилин в ідеальних умовах. Коли прекрасні дороги, світлофори працюють, як слід, усі водії пропускають карету «швидкої». Як це буває у нас – думаю, нікому розповідати непотрібно. Одна справа - їхати о 2 годині ночі, зовсім інша – о 6 вечора. Ви бачили, що відбувається в цей час у Луцьку на дорогах? Тільки в заторі можна втратити 10 хвилин, а якщо погана погода?» - наголошує лікар.І знову ж таки – є стани, при яких 10-20 хвилин можуть стати фатальними.В деяких країнах, таких, як США, Нідерланди, Велика Британія пологи вдома дозволені. Проте, Сергій Сябрук наголошує, що ситуація там і в Україні кардинально відрізняється.В першу чергу тим, що в таких країнах пологи вдома приймають медичні працівники – акушери чи лікарі. Є протоколи ведення таких пологів, які вимагають, наприклад, чергування «швидкої» під будинком та повідомлення найближчої лікарні. В документах прописані випадки, коли треба їхати до медзакладу.«Також відбуваються обстеження, які допускають або не допускають жінку до пологів вдома. Буває, що жінка хоче народжувати вдома, але лікар наполягає, що для неї або дитини це надто небезпечно», - пояснює акушер-гінеколог.

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