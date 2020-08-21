У Луцьку на фасаді коледжу хочуть встановити меморіальні дошки загиблим на Сході випускникам
Сьогодні, 17:40
У Луцьку планують встановити меморіальні донки загиблим в зоні ООС випускникам Волинського коледжу Національного університету харчових технологій.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
В міську раду надійшло звернення Волинського коледжу Національного університету харчових технологій з проханням надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблим в ООС випускникам коледжу, а саме: Шульзі Максиму, Махновцю Віталію, Писаруку Сергію, Климюку Ігорю, Єлістратову Андрію, Пасичнюку Максиму, Горкавчуку Олегу на вулиці Кафедральній, 6.
Управлінню містобудування та архітектури доручили підготувати рішення виконавчого комітету про надання згоди департаменту ЖКГ на виготовлення та встановлення меморіальних гранітних дощок за міські бюджетні кошти Писаруку Сергію, Климюку Ігорю, Єлістратову Андрію, Пасичнюку Максиму, Горкавчуку Олегу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Ми планували зустрітися в Москві. Під синьо-жовтим прапором», - побратим загиблого Героя
Окрім того, як зазначено в документі, робоча група з розгляду звернень про встановлення меморіальних дощок не заперечувала, якщо Волинський коледж Національного університету харчових технологій за власні кошти виготовить та встановить пам'ятні гранітні дошки Шульзі Максиму та Махновцю Віталію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО
Як Луцьк провів в останню путь загиблого від ворожої кулі снайпера на Сході України Максима Пасичнюка можна прочитати тут.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучани попрощались із загиблим Героєм Олегом Горкавчуком. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
В міську раду надійшло звернення Волинського коледжу Національного університету харчових технологій з проханням надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблим в ООС випускникам коледжу, а саме: Шульзі Максиму, Махновцю Віталію, Писаруку Сергію, Климюку Ігорю, Єлістратову Андрію, Пасичнюку Максиму, Горкавчуку Олегу на вулиці Кафедральній, 6.
Управлінню містобудування та архітектури доручили підготувати рішення виконавчого комітету про надання згоди департаменту ЖКГ на виготовлення та встановлення меморіальних гранітних дощок за міські бюджетні кошти Писаруку Сергію, Климюку Ігорю, Єлістратову Андрію, Пасичнюку Максиму, Горкавчуку Олегу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Ми планували зустрітися в Москві. Під синьо-жовтим прапором», - побратим загиблого Героя
Окрім того, як зазначено в документі, робоча група з розгляду звернень про встановлення меморіальних дощок не заперечувала, якщо Волинський коледж Національного університету харчових технологій за власні кошти виготовить та встановить пам'ятні гранітні дошки Шульзі Максиму та Махновцю Віталію.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО
Як Луцьк провів в останню путь загиблого від ворожої кулі снайпера на Сході України Максима Пасичнюка можна прочитати тут.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лучани попрощались із загиблим Героєм Олегом Горкавчуком. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Викладачам Луцького НТУ присвоїли вчені звання
Сьогодні, 17:46
У Луцьку на фасаді коледжу хочуть встановити меморіальні дошки загиблим на Сході випускникам
Сьогодні, 17:40