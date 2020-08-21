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У Луцьку на фасаді коледжу хочуть встановити меморіальні дошки загиблим на Сході випускникам

У Луцьку на фасаді коледжу хочуть встановити меморіальні дошки загиблим на Сході випускникам
У Луцьку планують встановити меморіальні донки загиблим в зоні ООС випускникам Волинського коледжу Національного університету харчових технологій.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.

В міську раду надійшло звернення Волинського коледжу Національного університету харчових технологій з проханням надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблим в ООС випускникам коледжу, а саме: Шульзі Максиму, Махновцю Віталію, Писаруку Сергію, Климюку Ігорю, Єлістратову Андрію, Пасичнюку Максиму, Горкавчуку Олегу на вулиці Кафедральній, 6.

Управлінню містобудування та архітектури доручили підготувати рішення виконавчого комітету про надання згоди департаменту ЖКГ на виготовлення та встановлення меморіальних гранітних дощок за міські бюджетні кошти Писаруку Сергію, Климюку Ігорю, Єлістратову Андрію, Пасичнюку Максиму, Горкавчуку Олегу.

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Окрім того, як зазначено в документі, робоча група з розгляду звернень про встановлення меморіальних дощок не заперечувала, якщо Волинський коледж Національного університету харчових технологій за власні кошти виготовить та встановить пам'ятні гранітні дошки Шульзі Максиму та Махновцю Віталію.

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Як Луцьк провів в останню путь загиблого від ворожої кулі снайпера на Сході України Максима Пасичнюка можна прочитати тут.

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Теги: меморіальні дошки, коледж, ООС, Луцьк
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