За лучанами спостерігають понад 250 камер
Сьогодні, 13:15
Протягом 2020 року у Луцьку побудували комплексну систему відеоспостереження в Центральному парку імені Лесі Українки, встановили камери відеоспостереження на ключових в’їздах/виїздах, перших від в’їздів світлофорах, на проспекті Президента Грушевського та ключових транспортних розв’язках.
Про це йдеться у звіті про роботу департаменту муніципальної варти за 2020 рік.
Усього впродовж 2020 року в місті Луцьку встановили 215 камер відеоспостереження: 152 оглядові, 62 із функцією розпізнавання державних номерних знаків та одну «роботизовану».
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Станом на 1 січня 2021 року загальна кількість камер відеоспостереження, які входять до складу інтегрованої системи «Безпечне місто Луцьк», становить 259.
Цьогоріч у місті планують обладнати камери відеоспостереження на Т-подібних перехрестях, на вулиці Винниченка, Словацького та проспекті Волі; створити сучасний Ситуаційний центр із застосування передових досягнень в галузі інтелектуального аналізу відеоконтенту, який буде надходити із камер відеоспостереження тощо.
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Про це йдеться у звіті про роботу департаменту муніципальної варти за 2020 рік.
Усього впродовж 2020 року в місті Луцьку встановили 215 камер відеоспостереження: 152 оглядові, 62 із функцією розпізнавання державних номерних знаків та одну «роботизовану».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Показали, звідки у Луцьку стежитимуть за мешканцями міста. ФОТО
Станом на 1 січня 2021 року загальна кількість камер відеоспостереження, які входять до складу інтегрованої системи «Безпечне місто Луцьк», становить 259.
Цьогоріч у місті планують обладнати камери відеоспостереження на Т-подібних перехрестях, на вулиці Винниченка, Словацького та проспекті Волі; створити сучасний Ситуаційний центр із застосування передових досягнень в галузі інтелектуального аналізу відеоконтенту, який буде надходити із камер відеоспостереження тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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