За лучанами спостерігають понад 250 камер

Протягом 2020 року у Луцьку побудували комплексну систему відеоспостереження в Центральному парку імені Лесі Українки, встановили камери відеоспостереження на ключових в’їздах/виїздах, перших від в’їздів світлофорах, на проспекті Президента Грушевського та ключових транспортних розв’язках.Про це йдеться у звіті про роботу департаменту муніципальної варти за 2020 рік.Усього впродовж 2020 року в місті Луцьку встановили 215 камер відеоспостереження: 152 оглядові, 62 із функцією розпізнавання державних номерних знаків та одну «роботизовану».Станом на 1 січня 2021 року загальна кількість камер відеоспостереження, які входять до складу інтегрованої системи «Безпечне місто Луцьк», становить 259.Цьогоріч у місті планують обладнати камери відеоспостереження на Т-подібних перехрестях, на вулиці Винниченка, Словацького та проспекті Волі; створити сучасний Ситуаційний центр із застосування передових досягнень в галузі інтелектуального аналізу відеоконтенту, який буде надходити із камер відеоспостереження тощо.