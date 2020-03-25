вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За лучанами спостерігають понад 250 камер

За лучанами спостерігають понад 250 камер
Протягом 2020 року у Луцьку побудували комплексну систему відеоспостереження в Центральному парку імені Лесі Українки, встановили камери відеоспостереження на ключових в’їздах/виїздах, перших від в’їздів світлофорах, на проспекті Президента Грушевського та ключових транспортних розв’язках.

Про це йдеться у звіті про роботу департаменту муніципальної варти за 2020 рік.

Усього впродовж 2020 року в місті Луцьку встановили 215 камер відеоспостереження: 152 оглядові, 62 із функцією розпізнавання державних номерних знаків та одну «роботизовану».

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Показали, звідки у Луцьку стежитимуть за мешканцями міста. ФОТО

Станом на 1 січня 2021 року загальна кількість камер відеоспостереження, які входять до складу інтегрованої системи «Безпечне місто Луцьк», становить 259.

Цьогоріч у місті планують обладнати камери відеоспостереження на Т-подібних перехрестях, на вулиці Винниченка, Словацького та проспекті Волі; створити сучасний Ситуаційний центр із застосування передових досягнень в галузі інтелектуального аналізу відеоконтенту, який буде надходити із камер відеоспостереження тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: камери, Безпечне місто, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі на заробітках зник молодий волинянин
Сьогодні, 13:30
За лучанами спостерігають понад 250 камер
Сьогодні, 13:15
У районі на Волині затримали «чорного лісоруба». ФОТО
Сьогодні, 13:00
Затвердили перелік міст, куди українці зможуть полетіти влітку цього року
Сьогодні, 12:47
Розповіли, хто має прибирати засніжені луцькі двори
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
На в'їздах та виїздах з Луцька встановлять понад 60 камер На в'їздах та виїздах з Луцька встановлять понад 60 камер
25 березень, 2020, 12:33
Скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері Скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері
28 жовтень, 2020, 12:00
На в'їздах до Луцька встановлюють камери відеоспостереження На в'їздах до Луцька встановлюють камери відеоспостереження
05 жовтень, 2020, 22:25
У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру
25 липень, 2020, 13:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі на заробітках зник молодий волинянин
Сьогодні, 13:30
 0
За лучанами спостерігають понад 250 камер
Сьогодні, 13:15
 0
У районі на Волині затримали «чорного лісоруба». ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Затвердили перелік міст, куди українці зможуть полетіти влітку цього року
Сьогодні, 12:47
 0
Розповіли, хто має прибирати засніжені луцькі двори
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8