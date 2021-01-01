У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Зокрема, зіткнулись легковик Opel та вантажний автомобіль Mercedes. Легковик отримав значні механічні ушкодження.



На місці аварії працює екіпаж патрульної поліції.





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