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У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО

У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Декабристів та Івана Мазепи трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Зокрема, зіткнулись легковик Opel та вантажний автомобіль Mercedes. Легковик отримав значні механічні ушкодження.

На місці аварії працює екіпаж патрульної поліції.

У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, поліція, Декабристів
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