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У Луцьку візьмуться за пасажирів, які платять готівкою в маршрутках

У Луцьку візьмуться за пасажирів, які платять готівкою в маршрутках
У Луцьку розпочнуть інтенсивну роботу щодо виявлення пасажирів, які платять готівкою у громадському транспорті.

Про це йшлося у понеділок, 1 лютого, під час сесії Луцькради.

За словами мера Ігоря Поліщука, після запровадження автоматизованої системи оплати проїзду певний відсоток оплати готівкою досі існує.

«Як докір іноді нам кажуть, мовляв, в інших містах є можливість розрахуватися і карткою, і готівкою. Я вважаю, що це не правильно. Після того, як ми запровадили АСОП, жодного разу перевізники не порушували питання про підняття вартості проїзду. Навіть після того як обсяг перевезень значно зменшився», - наголосив він. Завдяки електронному квитку є можливість обліковувати кількість пасажирів, бачити кількість пільговиків тощо.

Тож, каже Ігор Поліщук, невдовзі у місті розпочнуть боротьбу із тими пасажирами, які досі платять за проїзд готівкою.

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Теги: проїзд, готівка, маршрутки, Луцьк
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Коментарі 11
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зробіть як в тернополі - готівкою 7 карткою 6
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А 26-ТА НЕ ВИМАГАЄ ЗРОБИТИ 10 ГРИВЕНЬ??? Взятися треба не за пасажирів, а за перевізників, бо ввечері, починаючи з 21:00, а десь - і з 19:30, в місті нереально виїхати з Дубнівської, ЛПЗ, Львівської, Володимирської... Але то по барабану, бо ЗАНЕСЛИ, так?
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Готівкою оплата в маршрутці давно запровадити треба. При цьому водій має видавати квиток на ОДНУ (а не дві або три) поїздку. На квиткові обов'язково має бути QR-код, який буде сканувати валідатор. І навіть ціну на них можна зробити 7 грн. Цей простий спосіб вирішить проблему вирішить проблему приїжджих з навколишніх сіл пенсіонерів, гостей, туристів, а також лучан, які забули вчасно поповнити картку.
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Мені цікаво як визначити особу яка відмовиться називати свої данні і принципова їх не буде надавати,кажу наперед-людей яких не лякають місця позбавлення волі???
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мені раз в рік треба проїхатися вашою маршруткою
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Муніципали НЕ мають права вимагати документів! Вимагають - набираєм 102, очистимо містовід сиротинчиків!
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Давно пора, а то сюсюкаються з тими...!!!
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Досить вже соплі жувати і нести ту ахінею! Впроваджені картки - забудьте про готівку! Дістали вже!!!
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Ну то один раз на таксі проїдеш! :) Розумники вишукались! Вас порядок і правила не турбують?! Через таких так і живемо! :(
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от телепні - знайшли за що 'взятися' ! людина приїде раз в рік в лікарню - і має бігати шукати ваш електронний квиток ... бовдури - за голову ''взялися'' б
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Я сам завжди розраховуюсь за проїзд через додаток в телефоні. Але можливість придбати ОДНОРАЗОВИЙ квиток у водія в маршрутці має бути! Якраз по тих причинах, які я описав вище. Це потрібно для туристів, приїжджих з сіл, та й Ви теж можете забути поповнити картку. В мене особисто був випадок, коли додаток у найвідповідальніший момент глюкнув.
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