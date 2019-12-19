У Луцьку візьмуться за пасажирів, які платять готівкою в маршрутках

У Луцьку розпочнуть інтенсивну роботу щодо виявлення пасажирів, які платять готівкою у громадському транспорті.Про це йшлося у понеділок, 1 лютого, під час сесії Луцькради.За словами мера, після запровадження автоматизованої системи оплати проїзду певний відсоток оплати готівкою досі існує.«Як докір іноді нам кажуть, мовляв, в інших містах є можливість розрахуватися і карткою, і готівкою. Я вважаю, що це не правильно. Після того, як ми запровадили АСОП, жодного разу перевізники не порушували питання про підняття вартості проїзду. Навіть після того як обсяг перевезень значно зменшився», - наголосив він. Завдяки електронному квитку є можливість обліковувати кількість пасажирів, бачити кількість пільговиків тощо.Тож, каже Ігор Поліщук, невдовзі у місті розпочнуть боротьбу із тими пасажирами, які досі платять за проїзд готівкою.