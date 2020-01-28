Волинян попереджають про туман та ожеледицю
Сьогодні, 19:37
Завтра, 2 лютого, очікується туман та ожеледиця на дорогах Волині.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинський області.
За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, завтра, 2 лютого, вночі та вранці на території області місцями - туман. Температура повітря вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу,
За таких погодних умов на дорогах можлива ожеледиця.
"Закликаємо водіїв бути максимально уважними та обережними на автошляхах і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху!", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинський області.
За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, завтра, 2 лютого, вночі та вранці на території області місцями - туман. Температура повітря вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу,
За таких погодних умов на дорогах можлива ожеледиця.
"Закликаємо водіїв бути максимально уважними та обережними на автошляхах і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху!", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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