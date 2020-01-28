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Волинян попереджають про туман та ожеледицю

Волинян попереджають про туман та ожеледицю
Завтра, 2 лютого, очікується туман та ожеледиця на дорогах Волині.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинський області.

За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, завтра, 2 лютого, вночі та вранці на території області місцями - туман. Температура повітря вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу,

За таких погодних умов на дорогах можлива ожеледиця.

"Закликаємо водіїв бути максимально уважними та обережними на автошляхах і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху!", - йдеться у повідомленні.


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Теги: попередження, Волинь, туман, ожеледиця
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