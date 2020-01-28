Волинян попереджають про туман та ожеледицю





Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинський області.



За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, завтра, 2 лютого, вночі та вранці на території області місцями - туман. Температура повітря вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу,



За таких погодних умов на дорогах можлива ожеледиця.



"Закликаємо водіїв бути максимально уважними та обережними на автошляхах і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху!", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 2 лютого, очікується туман та ожеледиця на дорогах Волині.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинський області.За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, завтра, 2 лютого, вночі та вранці на території області місцями - туман. Температура повітря вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу,За таких погодних умов на дорогах можлива ожеледиця."Закликаємо водіїв бути максимально уважними та обережними на автошляхах і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху!", - йдеться у повідомленні.

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