У Луцьку куплять два сміттєвози

У Луцьку планують придбати два сміттєвози, аби вирішити проблему із невчасним вивезенням відходів на території міської громади.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.Міський головаповідомив, що цьогоріч хочуть купити два сміттєвози для громади, адже час від часу є нарікання мешканців на те, що сміття невчасно вивозять.«Відбувається це через те, що наявні сміттєвози перебувають на ремонті або на планових технічних обслуговуваннях», - сказав Поліщук.Сміттєвози планують придбати частково за кошти міського бюджету, частково – за кошти підприємств.