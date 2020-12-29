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У Луцьку куплять два сміттєвози

У Луцьку куплять два сміттєвози
У Луцьку планують придбати два сміттєвози, аби вирішити проблему із невчасним вивезенням відходів на території міської громади.

Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.

Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що цьогоріч хочуть купити два сміттєвози для громади, адже час від часу є нарікання мешканців на те, що сміття невчасно вивозять.

«Відбувається це через те, що наявні сміттєвози перебувають на ремонті або на планових технічних обслуговуваннях», - сказав Поліщук.

Сміттєвози планують придбати частково за кошти міського бюджету, частково – за кошти підприємств.

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Теги: Луцьк, купівля, сміттєвози
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