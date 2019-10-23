На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 12:10
На трасі Львів-Луцьк у селі Скобелка Горохівського району трапилась аварія за участі двох вантажівок.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав користувач Slavik Paradukha.
Як видно з опублікованих фото, у однієї вантажівки – сильно пошкоджена кабіна водія. У коментарях пишуть, що постраждалих у цій дорожньо-транспортній пригоді немає.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав користувач Slavik Paradukha.
Як видно з опублікованих фото, у однієї вантажівки – сильно пошкоджена кабіна водія. У коментарях пишуть, що постраждалих у цій дорожньо-транспортній пригоді немає.
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