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На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО

На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО
На трасі Львів-Луцьк у селі Скобелка Горохівського району трапилась аварія за участі двох вантажівок.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав користувач Slavik Paradukha.

Як видно з опублікованих фото, у однієї вантажівки – сильно пошкоджена кабіна водія. У коментарях пишуть, що постраждалих у цій дорожньо-транспортній пригоді немає.

На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО
На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО
На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО

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Теги: Скобелка, аварія, вантажівки
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