На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав користувач



Як видно з опублікованих фото, у однієї вантажівки – сильно пошкоджена кабіна водія. У коментарях пишуть, що постраждалих у цій дорожньо-транспортній пригоді немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Львів-Луцьк у селі Скобелка Горохівського району трапилась аварія за участі двох вантажівок.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав користувач Slavik Paradukha. Як видно з опублікованих фото, у однієї вантажівки – сильно пошкоджена кабіна водія. У коментарях пишуть, що постраждалих у цій дорожньо-транспортній пригоді немає.

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