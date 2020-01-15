Стався рецидив страшної хвороби: лучанин просить допомогти врятувати 18-річну племінницю
Сьогодні, 14:35
У 2019 році в родині лучанина Олександра Гіляровського сталася біда - у сестри Тетяни Комащенко та її доньки виявили онкозахворювання. Першого разу Тетяні та 18-річній Олександрі вдалося перемогти хворобу.
Після лікування Тетяна з дочкою регулярно проходили обстеження. Під час одного з них сім'я дізналася про те, що в Саші трапився рецидив. І що попередня схема лікування цього разу не допоможе: дівчинка потребує пересадки кісткового мозку.
І зараз на родину Комащенків чекає новий бій за життя дівчини.
Вартість такої операції – за умови, що у Саші вдасться відібрати достатню кількість її ж стовбурових периферійних клітин, – становить близько 250 тисяч гривень. І сім'я, і лікарі сподіваються на те, що Олександра потрапить під програму фінансування, і трансплантацію оплатить держава. Однак коли це станеться – зараз не може сказати ніхто. А часу в Саші мало: пухлина вже дала метастази в кістки та легені.
Дівчинка наразі пройшла перший курс хіміотерапії і готується до початку забору стовбурових клітин. Тож коли буде призначена операція з трансплантації, на руках у батьків Олександри має бути необхідна для її проведення сума.
Взяти ці гроші Тетяні та її чоловікові Вадиму просто нізвідки. Навіть з допомогою знайомих, колег і волонтерів. Адже Тетяна працює медсестрою в державній лікарні, а чоловік – звичайний водій.
Тож Олександр Гіляровський просить усіх небайдужих волинян відгукнутися та допомогти зібрати кошти на лікування племінниці.
Допомогти дівчині Саші, якій нещодавно виповнилося 18 років, побороти хворобу, реалізувати свої мрії, головна з яких – жити – може кожен із нас.
Реквізити для допомоги: Для переказів через "ПриватБанк":
рахунок 4149629300911930, Комащенко В.М. (батько)
Для переказів через інші українські банки:
Одержувач: Комащенко В.М.
№ рахунку: 26201660943514
IBAN: UA703052990000026201660943514
Банк одержувача: АТ КБ "Приватбанк", Київ, Україна
РНОКПП одержувача: 2933613996
Призначення платежу: Поповнення рахунку Комащенка Вадима Миколайовича
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Після лікування Тетяна з дочкою регулярно проходили обстеження. Під час одного з них сім'я дізналася про те, що в Саші трапився рецидив. І що попередня схема лікування цього разу не допоможе: дівчинка потребує пересадки кісткового мозку.
І зараз на родину Комащенків чекає новий бій за життя дівчини.
Вартість такої операції – за умови, що у Саші вдасться відібрати достатню кількість її ж стовбурових периферійних клітин, – становить близько 250 тисяч гривень. І сім'я, і лікарі сподіваються на те, що Олександра потрапить під програму фінансування, і трансплантацію оплатить держава. Однак коли це станеться – зараз не може сказати ніхто. А часу в Саші мало: пухлина вже дала метастази в кістки та легені.
Дівчинка наразі пройшла перший курс хіміотерапії і готується до початку забору стовбурових клітин. Тож коли буде призначена операція з трансплантації, на руках у батьків Олександри має бути необхідна для її проведення сума.
Взяти ці гроші Тетяні та її чоловікові Вадиму просто нізвідки. Навіть з допомогою знайомих, колег і волонтерів. Адже Тетяна працює медсестрою в державній лікарні, а чоловік – звичайний водій.
Тож Олександр Гіляровський просить усіх небайдужих волинян відгукнутися та допомогти зібрати кошти на лікування племінниці.
Допомогти дівчині Саші, якій нещодавно виповнилося 18 років, побороти хворобу, реалізувати свої мрії, головна з яких – жити – може кожен із нас.
Реквізити для допомоги: Для переказів через "ПриватБанк":
рахунок 4149629300911930, Комащенко В.М. (батько)
Для переказів через інші українські банки:
Одержувач: Комащенко В.М.
№ рахунку: 26201660943514
IBAN: UA703052990000026201660943514
Банк одержувача: АТ КБ "Приватбанк", Київ, Україна
РНОКПП одержувача: 2933613996
Призначення платежу: Поповнення рахунку Комащенка Вадима Миколайовича
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