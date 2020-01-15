Стався рецидив страшної хвороби: лучанин просить допомогти врятувати 18-річну племінницю

У 2019 році в родині лучанинасталася біда - у сестрита її доньки виявили онкозахворювання. Першого разу Тетяні та 18-річнійвдалося перемогти хворобу.Після лікування Тетяна з дочкою регулярно проходили обстеження. Під час одного з них сім'я дізналася про те, що в Саші трапився рецидив. І що попередня схема лікування цього разу не допоможе: дівчинка потребує пересадки кісткового мозку.І зараз на родину Комащенків чекає новий бій за життя дівчини.Вартість такої операції – за умови, що у Саші вдасться відібрати достатню кількість її ж стовбурових периферійних клітин, – становить близько 250 тисяч гривень. І сім'я, і лікарі сподіваються на те, що Олександра потрапить під програму фінансування, і трансплантацію оплатить держава. Однак коли це станеться – зараз не може сказати ніхто. А часу в Саші мало: пухлина вже дала метастази в кістки та легені.Дівчинка наразі пройшла перший курс хіміотерапії і готується до початку забору стовбурових клітин. Тож коли буде призначена операція з трансплантації, на руках у батьків Олександри має бути необхідна для її проведення сума.Взяти ці гроші Тетяні та її чоловікові Вадиму просто нізвідки. Навіть з допомогою знайомих, колег і волонтерів. Адже Тетяна працює медсестрою в державній лікарні, а чоловік – звичайний водій.Тож Олександр Гіляровський просить усіх небайдужих волинян відгукнутися та допомогти зібрати кошти на лікування племінниці.Допомогти дівчині Саші, якій нещодавно виповнилося 18 років, побороти хворобу, реалізувати свої мрії, головна з яких – жити – може кожен із нас.Реквізити для допомоги: Для переказів через "ПриватБанк":рахунок 4149629300911930, Комащенко В.М. (батько)Для переказів через інші українські банки:Одержувач: Комащенко В.М.№ рахунку: 26201660943514IBAN: UA703052990000026201660943514Банк одержувача: АТ КБ "Приватбанк", Київ, УкраїнаРНОКПП одержувача: 2933613996Призначення платежу: Поповнення рахунку Комащенка Вадима Миколайовича