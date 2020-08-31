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На Волині обікрали сільраду

На Волині обікрали сільраду
У селі Баківці Луцького району невідомі особи обікрали сільську раду.

Про це повідомляють Волинські новини.

Крадіжку скоїли в ніч на 4 лютого.

Невідомі особи винесли документи та комп’ютери. В приміщення злодії потрапили шляхом пошкодження вхідних дверей.

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Теги: крадіжка, сільрада
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