На Волині обікрали сільраду





Про це повідомляють



Крадіжку скоїли в ніч на 4 лютого.



Невідомі особи винесли документи та комп’ютери. В приміщення злодії потрапили шляхом пошкодження вхідних дверей.

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