На Волині обікрали сільраду
Сьогодні, 17:05
У селі Баківці Луцького району невідомі особи обікрали сільську раду.
Про це повідомляють Волинські новини.
Крадіжку скоїли в ніч на 4 лютого.
Невідомі особи винесли документи та комп’ютери. В приміщення злодії потрапили шляхом пошкодження вхідних дверей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Волинські новини.
Крадіжку скоїли в ніч на 4 лютого.
Невідомі особи винесли документи та комп’ютери. В приміщення злодії потрапили шляхом пошкодження вхідних дверей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині обікрали сільраду
Сьогодні, 17:05
На Волині одружилися офіцери Військово-морських сил
Сьогодні, 16:40
Якими були ціни в одному із найдорожчих готелів старого Луцька
Сьогодні, 15:22