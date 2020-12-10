В «Укрзалізниці» розповіли, чи скасовують через негоду рейси потягів, які курсують через Волинь
Сьогодні, 19:24
Незважаючи на негоду, "Укрзалізниця" не скасовує жодного рейсу пасажирських поїздів.
Про це повідомляє преслужба перевізника.
Інформують, що усі поїзди відправлятимуться за графіком, у тому числі ті, що курсують через Волинську область, де наразі обмежили рух усього автотранспорту на деяких автомобільних дорогах.
"Укрзалізниця" закликає пасажирів для подорожей цього тижня обирати саме залізницю.
"У таких погодних умовах це найбільш стабільний та надійний вид транспорту. Перевізник докладатиме максимальних зусиль, щоб забезпечити необхідну кількість місць у всіх напрямках. Для цього проводиться постійний моніторинг наявності вільних місць у поїздах по всім напрямкам. У разі необхідності кількість місць у поїздах буде збільшено", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що у понеділок, 8 лютого, майже усі регіони України накрила негода з сильними снігопадами та хуртовинами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє преслужба перевізника.
Інформують, що усі поїзди відправлятимуться за графіком, у тому числі ті, що курсують через Волинську область, де наразі обмежили рух усього автотранспорту на деяких автомобільних дорогах.
"Укрзалізниця" закликає пасажирів для подорожей цього тижня обирати саме залізницю.
"У таких погодних умовах це найбільш стабільний та надійний вид транспорту. Перевізник докладатиме максимальних зусиль, щоб забезпечити необхідну кількість місць у всіх напрямках. Для цього проводиться постійний моніторинг наявності вільних місць у поїздах по всім напрямкам. У разі необхідності кількість місць у поїздах буде збільшено", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що у понеділок, 8 лютого, майже усі регіони України накрила негода з сильними снігопадами та хуртовинами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В «Укрзалізниці» розповіли, чи скасовують через негоду рейси потягів, які курсують через Волинь
Сьогодні, 19:24
Де на Волині будуть відключати світло у вівторок, 9 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині з озера Святе вилучили браконьєрські сітки
Сьогодні, 18:39