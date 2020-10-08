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Директору луцького драмтеатру оголосили догану

Директору луцького драмтеатру оголосили догану
Директору Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Анатолію Гливі оголосили догану.

Відповідне розпорядження підписав голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.

До дисциплінарної відповідальності керівника драмтеатру притягнули за те, що у штаті театру працює троє осіб, близьких до нього, утім він не повідомив про це обласну раду або НАЗК.

Нагадаємо, до обласної ради надійшов лист від Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК, у якому йшлося про можливе порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у діяльності очільника Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Анатолія Гливи.

Волиньрада створила комісію для перевірки фактів, викладених у цьому листі. Інформацію про результати перевірки заслухала сьогодні постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Консультант з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради Ірина Прус повідомила: під час перевірки встановили, що у штаті драмтеатру працює троє осіб, близьких до директора. Сам Анатолій Глива зауважив, що цих людей прийняли на роботу ще до того, як він став керівником.

Втім, згідно із антикорупційним законодавством, ця обставина є потенційним конфліктом інтересів, про що керівник мав би попередити обласну раду або НАЗК. Директор театру пояснює, що не знав про такі законодавчі норми. Але надалі пообіцяв консультуватися з юристами, аби не допускати подібних порушень.

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією рекомендувала голові обласної ради притягнути директора театру до дисциплінарної відповідальності.

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Теги: драмтеатр, догана, Анатолій Глива
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Коментарі 3
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Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг...
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Ви перевірте скільки по школах завучі і директори пристроїли своїх родичів і хто фактично навіть не працює
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готують комусь місце з майбаха
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