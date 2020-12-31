Переломи та забої: скільки лучан звернулося до травмпункту за минулі вихідні
Сьогодні, 18:37
За вихідні, 20-21 лютого, до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні із травмами різного ступеня важкості звернулося 88 пацієнтів.
Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповів заступник директора лікарні Андрій Смольянінов.
На причину звернення до закладу вплинули і погодні умови у місті.
Зі слів Андрія Смольянінова, 22 особи звернулися з переломами. Четверо пацієнтів були у стані алкогольного сп’яніння. А двох лучан покусали собаки.
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Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповів заступник директора лікарні Андрій Смольянінов.
На причину звернення до закладу вплинули і погодні умови у місті.
Зі слів Андрія Смольянінова, 22 особи звернулися з переломами. Четверо пацієнтів були у стані алкогольного сп’яніння. А двох лучан покусали собаки.
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