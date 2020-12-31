Переломи та забої: скільки лучан звернулося до травмпункту за минулі вихідні





Про це у коментарі Андрій Смольянінов.



На причину звернення до закладу вплинули і погодні умови у місті.



Зі слів Андрія Смольянінова, 22 особи звернулися з переломами. Четверо пацієнтів були у стані алкогольного сп’яніння. А двох лучан покусали собаки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вихідні, 20-21 лютого, до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні із травмами різного ступеня важкості звернулося 88 пацієнтів.Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповів заступник директора лікарніНа причину звернення до закладу вплинули і погодні умови у місті.Зі слів Андрія Смольянінова, 22 особи звернулися з переломами. Четверо пацієнтів були у стані алкогольного сп’яніння. А двох лучан покусали собаки.

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