На Волині хочуть запровадити електронну чергу для вантажівок
Сьогодні, 13:16
У Волинській області працюватимуть над тим, аби впровадити електронну чергу для вантажних автомобілів, аби зменшити черги на пунктах пропуску.
Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
Голова облради Григорій Недопад нагадав, що підготував подання до Верховної ради України, яке дозволить розширити територію міжнародного пункту пропуску «Ягодин» більш ніж на 9 га шляхом її вилучення з постійного користування державного підприємства «Прибузьке лісове господарство».
«Ягодин» потребує розширення, адже більше 60 % вантажних автомобілів перетинають кордон через цей пункт пропуску. Що стосується черг, то вони є, ми всі чудово розуміємо, що польські колеги дотримуються так званого італійського страйку і свідомо затримують пропуск автомобілів», - зауважив Григорій Недопад.
За його словами, до вирішення проблеми черг на кордоні долучилася ОДА, що спільно з урядом планує розробити електронну чергу для вантажівок.
Натомість пункт пропуску «Устилуг» він назвав «сірою, мертвою зоною, що фактично не працює».
«Якщо буде спад пандемії, разом із колегами з обласної ради ми будемо звертатися, аби «Устилуг» був відчинений, були робочі місця, сплата до ТГ, рухався і жив бізнес, бо там ситуація неприємна», - додав голова облради.
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Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
Голова облради Григорій Недопад нагадав, що підготував подання до Верховної ради України, яке дозволить розширити територію міжнародного пункту пропуску «Ягодин» більш ніж на 9 га шляхом її вилучення з постійного користування державного підприємства «Прибузьке лісове господарство».
«Ягодин» потребує розширення, адже більше 60 % вантажних автомобілів перетинають кордон через цей пункт пропуску. Що стосується черг, то вони є, ми всі чудово розуміємо, що польські колеги дотримуються так званого італійського страйку і свідомо затримують пропуск автомобілів», - зауважив Григорій Недопад.
За його словами, до вирішення проблеми черг на кордоні долучилася ОДА, що спільно з урядом планує розробити електронну чергу для вантажівок.
Натомість пункт пропуску «Устилуг» він назвав «сірою, мертвою зоною, що фактично не працює».
«Якщо буде спад пандемії, разом із колегами з обласної ради ми будемо звертатися, аби «Устилуг» був відчинений, були робочі місця, сплата до ТГ, рухався і жив бізнес, бо там ситуація неприємна», - додав голова облради.
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