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На Волині відремонтують 8 мостів

На Волині відремонтують 8 мостів
У Волинській області у 2021 році планують відремонтувати 8 шляхопроводів.

Про це йшлося у четвер, 11 березня, під час пресконференції у Службі автомобільних доріг в області щодо ремонтно-будівельного сезону у 2021 році.

Заступник начальника з експлуатаційного утримання Юрій Ришкевич розповів, що торік на Волині провели поточний ремонт 8 мостів (168 погонних метрів), на що витратили 20 мільйонів гривень. Ще стільки ж хочуть відремонтувати у 2021 році. Наприклад, візьмуться за два шляхопроводи у районі Куснища, ще два – на 14 та 12 кілометрах у напрямку села Радомшиль, міст перед селом Журавичі, поблизу Любешева.

«На мостах із поточним дрібним ремонтом ми влаштовуємо накладну плиту, деформаційні шви, огородження, тротуарні доріжки чи технологічний прохід, укріплюємо конуси. Це мінімум. Вартість ремонту одного моста виходить приблизно 1,8-2 мільйони», - додав Ришкевич.

Натомість заступник начальника з розвитку доріг Антонян Ншан обурений, що у деяких населених пунктах на металобрухт здають і поручні з мостів, і дорожні знаки, які «влітають в копійку» державі.

«Я вчора їхав у напрямку Горохова і жахнувся: перед Городищем і за Городищем на мосту стоять тільки стійки, усе інше вирізане. Можете уявити? Десятки, сотні тисяч вклали, щоб ці перила перебудувати, зробили для людей…А вони здають на металобрухт чи ще кудись. Це знову потрібно державі витрачати гроші на ремонт… Те ж стосується знаків, які вирізають «під корінь», - зауважив він.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, ремонт, мости, пресконференція
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