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Через «Ягодин» до Польщі нелегально перевозили деревину на велику суму грошей

Через «Ягодин» до Польщі нелегально перевозили деревину на велику суму грошей
На митному посту «Ягодин» виявили лісосировину, що прямувала в Польщу, з документами що містять неправдиві дані загальною вартістю 540 тисяч гривень.

Про це інформує преслужба Волинської митниці.

Повідомляють, що водій вантажівки до митного контролю подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувались «пиломатеріали, дошки необрізні дубові».

В результаті ж встановили, що зазначений в товаросупровідних документах товар не відповідає характеристикам наявній експортованій сировині.

Таким чином, громадянин України, через водія фірми-перевізника, під час переміщення товару «пиломатеріали» загальною вартістю 15797,94 євро подав до митного контролю документи, що містить неправдиві відомості щодо найменування товарів, чим вчинив дії, що мають ознаки порушення митних правил.

Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: Ягодин, фура, деревина
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