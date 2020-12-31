Померла вчителька математики з Волині

Сьогодні, 21 березня 2021 року перестало битися серце вчительки математики з ОликиПро це повідомляють на сторінці Олицької селищної ради у фейсбуці."Немає слів, щоб висловити співчуття з приводу смерті талановитого та вимогливого педагога. Вона вирізнялася принциповістю, стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю. Світлий і незгасний спомин про земні справи назавжди залишиться в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Галину Яківну. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам, учням з приводу передчасної втрати", - йдеться у повідомленні.також висловлює співчуття рідним та близьким померлої.