Померла вчителька математики з Волині
Сьогодні, 16:19
Сьогодні, 21 березня 2021 року перестало битися серце вчительки математики з Олики Галини Яківни Денисюк.
Про це повідомляють на сторінці Олицької селищної ради у фейсбуці.
"Немає слів, щоб висловити співчуття з приводу смерті талановитого та вимогливого педагога. Вона вирізнялася принциповістю, стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю. Світлий і незгасний спомин про земні справи назавжди залишиться в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Галину Яківну. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам, учням з приводу передчасної втрати", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці Олицької селищної ради у фейсбуці.
"Немає слів, щоб висловити співчуття з приводу смерті талановитого та вимогливого педагога. Вона вирізнялася принциповістю, стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю. Світлий і незгасний спомин про земні справи назавжди залишиться в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Галину Яківну. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам, учням з приводу передчасної втрати", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Померла вчителька математики з Волині
Сьогодні, 16:19
Чому з луцького ЦУМу евакуювали людей і обгородили територію
Сьогодні, 15:22
Чим багата очільниця відомого на Волині санаторію «Пролісок»
Сьогодні, 15:12